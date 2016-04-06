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Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nu Twitter’da takipten çıkardı

Başbakan, koalisyon görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu'nu takip etmişti

06 Nisan 2016 01:00

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan takibi bıraktı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında kullandığı ifadelerin ardından, Twitter'daki hesabından takip ettiği kişi listesinden çıkardı.

Başbakan Davutoğlu, 7 Haziran seçimlerinden sonraki koalisyon görüşmeleri sürecinde Twitter'daki hesabından, Kılıçdaroğlu'nu takibe almıştı.
 

Kılıçdaroğlu ne demişti?
 

Kılıçdaroğlu, Karaman'daki tecavüz skandalına ilişkin olarak, 10 öğrenciye tecavüz eden öğretmenin 5 ay süreyle çalışmış olması nedeniyle  Ensar Vakfı'na yöneltilen tepkilere "Bir kere olması vakfı karalamak için gerekçe olamaz" yanıtı veren Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'nu ağır ifadelerle eleştirdi. "Bu çocukları oraya nasıl teslim ettiniz. Vakıfları savunuyorlar. Valisi konuşmuyor, emniyeti konuşmuyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Aileden Sorumlu Bakan birilerinin önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor" ifadesini kullandı. 
 

Davutoğlu: Utançla hatırlanacaktır
 

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu "Bu terbiyesizliğe her şeyden önce CHP’li kadınların tepki göstermesini bekliyor ve sözlerini kendisine aynen iade ediyorum. Kılıçdaroğlu bugün seviyesizliğinin bir örneği daha göstermiştir, kendisi bu üslupsuzluğu ile Türk siyasetinde utançla hatırlanacaktır" dedi.

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