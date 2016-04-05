Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Aile Bakanı'na yaptığı terbiyesizlik utançla hatırlanacak!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında Karaman'daki tecavüz skandalı üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik "Aileden sorumlu bakan birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözlerine ağır ifadelerle tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu "Bu terbiyesizliğe her şeyden önce CHP’li kadınların tepki göstermesini bekliyor ve sözlerini kendisine aynen iade ediyorum. Kılıçdaroğlu bugün seviyesizliğinin bir örneği daha göstermiştir, kendisi bu üslupsuzluğu ile Türk siyasetinde utançla hatırlanacaktır" dedi.

Davutoğlu'nun tweetleri şöyle: