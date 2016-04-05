T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Aile Bakanı'na yaptığı terbiyesizlik utançla hatırlanacak!

Kılıçdaroğlu, Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette demişti

05 Nisan 2016 21:16

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında Karaman'daki tecavüz skandalı üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik "Aileden sorumlu bakan birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözlerine ağır ifadelerle tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu "Bu terbiyesizliğe her şeyden önce CHP’li kadınların tepki göstermesini bekliyor ve sözlerini kendisine aynen iade ediyorum. Kılıçdaroğlu bugün seviyesizliğinin bir örneği daha göstermiştir, kendisi bu üslupsuzluğu ile Türk siyasetinde utançla hatırlanacaktır" dedi.

Davutoğlu'nun tweetleri şöyle:

ETİKETLER

chpakpahmet davutoğluaile bakanıkemal kılıçdaroğlu
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-04-05T21:16:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/davutoglundan-kilicdarogluna-tepki-aile-bakanina-yaptigi-terbiyesizlik-utancla-hatirlanacak,335000","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/davutoglundan-kilicdarogluna-tepki-aile-bakanina-yaptigi-terbiyesizlik-utancla-hatirlanacak,335000"}]

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: CHP’yi terör örgütleriyle irtibatlandıranlar alçaklardır, şerefsizlerdir!

"Aileden Sorumlu Bakan birilerinin önüne yatmış vaziyette"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24