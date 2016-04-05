Hükümet Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun Aile Bakanı'na yönelik sözleri cinsiyetçi, seviyesiz, edepsiz ve aşağılıkça!

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında Karaman'daki tecavüz skandalı üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik "Aileden sorumlu bakan birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözlerine ağır ifadelerle tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aile Bakanı'na yönelik sözleri sözün bittiği yerdir. Seviyesiz ve aşağılık sözlerdir. Kılıçdaroğlu özür dilemelidir" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu terbiyesizliğe her şeyden önce CHP’li kadınların tepki göstermesini bekliyor ve sözlerini kendisine aynen iade ediyorum. Kılıçdaroğlu bugün seviyesizliğinin bir örneği daha göstermiştir, kendisi bu üslupsuzluğu ile Türk siyasetinde utançla hatırlanacaktır" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Kurtulmuş, devam eden Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Yasa, zannediyorum önümüzdeki tartışmalarla birlikte son hali verilecek ve uygulamaya koyulacaktır. 81 maddelik bir eylem planı, çok sayıda kamu kuruluşunu ilgilendiren maddeler var. 4 Nisan itibariyle bu 81 eylem planının yüzde 100’ünün tamamlandığını söyleyebiliriz.

Reform planımız gibi, planlandığı zaman içerisinde başarıyla uygulanmaya başlandığını paylaşabiliriz. Genel olarak ele alınan konular bunlardı. Biraz sonra Bakanlar Kurulu’na devam edeceğim.

"Yunanistan'dan gelenler için

yeni kampa ihtiyaç yoktur"

Demin bir şey söyledim, bizim ilk Yunanistan’a geleceklerle alakalı verdiğimiz rakam 500’dü. Oradan 202 geldi. Sürekli olarak devam edecek bir süreç bu. Onlar bize ne kadar gönderirse, karşılığında Suriyeli mülteciyi Avrupa’ya göndereceğiz. Bu meselenin kesilmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Başarılı bir şekilde devam eden süreçtir. Mükemmele yakın bir koordinasyon vardır. Nihayetinde oradan bize gelecek ki biz de Avrupa’ya gönderelim. Karşılıklı olarak süreç takip ediliyor. Göndermezse biz de göndermeyeceğiz.

"Kılıçdaroğlu'nun Aile Bakanı'na yönelik sözleri cinsiyetçi, seviyesiz, edepsiz ve aşağılıkça!"

Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sözün bittiği yerdir. Hiçbir insafa, vicdana, edep ve seviye ölçülerine yakışmayacak kadar seviyesiz, aşağılık sözlerdir. Bir kadına bir anneye, Türkiye’nin bakanı olan bir hanımefendiye karşı böylesine seviyesiz bir sözü söylemiş olmasaı hiçbir mazeretin arkasında savunulamaz. Kılıçdaroğlu’ndan beklentimiz, cinsiyetçi, edepsiz sözlerini yüzünden Ramazanoğlu’ndan özür dilemesini bekliyoruz. Özür dilemezse cinsiyetçi yaklaşım, bu sözleri karşısında milletimiz gerçekten Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine cevabı veriyor, vermeye devam edecektir.

Bir çağrımız da kadın derneklerine, insan hakları derneklerine. TBMM’de görev yapan bütün kadın milletvekillerine. Bu açık bir meseleedir, siyasetin bittiği yerdir. Hepimizin siyasi kimliği var. Dolayısıyla siyaset yapıyorum diyerek, bu kadar ağır bir hakaretin yapılması, bir kadına, bir anneye bu hakeretin yapılması kabul edilemez. Bütün ilgili kuruluşların, kadına hakaretse kadına hakaret, siyaseti seviyesizleştirmekse seviyesizleştirmek. En yüksek tonta hükümete eleştiri yaparsınız, bu kadar seviyesiz bir cümle kurarak eleştiri yaptığını zannetmek kabul edilemez. Türkiye siyasetinin bir uslüp, edep, irfan ve izana ihtiyacı varken, böylesine zor dönemlerde ortak bir seviye tutturmak gerekirken bu seviyesizliği ortaya koymasını…. Özür dilemesini bekliyoruz. Ramazanoğlu’nun beklentisi ötesinde, Türkiye’de hakkaten insan haklarına saygılı, bekleyeceği en temel beklentilerden birisidir.