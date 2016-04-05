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Ramazanoğlu: Kılıçdaroğlu’nun sözleri edep dışı; hukuki süreç başlatacağım

Kılıçdaroğlu, Aile Bakan hakkında “Birilerinin önüne yatmış vaziyette" demişti

05 Nisan 2016 22:43

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Birilerinin önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor” sözlerine tepki gösterdi. Ramazanoğlu, “Şahsımda tüm kadınları hedef alan çirkin ve edep dışı açıklamalarını şiddetle kınıyorum” dedi ve hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu: Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette!

"Ana muhalefet partisinin genel başkanının, bir kadına karşı bu kadar seviyesiz ve ahlakdışı açıklamaları ülkemiz ve milletimiz adına üzüntü vericidir" diyen Ramazanoğlu şöyle devam etti:

"Bir önceki grup toplantısında da anneliğimle ilgili çirkin ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu, bu seviyesiz üslubunu sürdürmekte, kadın kimliğine saygısızlıkta ısrar etmektedir. Bu açıklamalar aynı zamanda açık bir taciz ve insan hakkı ihlalidir. Şahsımla birlikte tüm kadınları hedef almaktadır. Öyle inanıyorum ki; bu talihsiz açıklamalar en başta Kılıçdaroğlu'nun eşini ve CHP'de siyaset yapan kadınları rahatsız etmiştir. Tüm kadınlar ve anneler adına, bu hadsiz, haksız ve hukuksuz açıklamayı kınıyor, başta CHP mensubu kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyunu tavır almaya davet ediyorum.Siyaset tarihimize kara bir leke olarak geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerini yüce milletimizin vicdanına havale ederken, tüm hukuki süreçleri de başlatacağımı kamuoyumuza saygılarımla arz ediyorum."

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