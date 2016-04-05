Kılıçdaroğlu: Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette!

Kılıçdaroğlu, Karaman'daki tecavüz skandalına ilişkin olarak, 10 öğrenciye tecavüz eden öğretmenin 5 ay süreyle çalışmış olması nedeniyle Ensar Vakfı'na yöneltilen tepkilere "Bir kere olması vakfı karalamak için gerekçe olamaz" yanıtı veren Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'nu tartışma yaratan ağır ifadelerle eleştirdi. "Bu çocukları oraya nasıl teslim ettiniz. Vakıfları savunuyorlar. Valisi konuşmuyor, emniyeti konuşmuyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Aileden Sorumlu Bakan birilerinin önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor" dedi.