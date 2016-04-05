Kılıçdaroğlu: Ramazanoğlu hakkında söylediğim sözlerin sonuna kadar arkasındayım; Zarrab'a kızsınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Bakanı Sema Ramanzanoğlu hakında kullandığı "Birilerinin önüne yatmış vaziyette" ifadesine ilişkin eleştirilerinde sonuna kadar haklı olduğunu söyledi ve “Mağdur edebiyatı yaratmaya çalışıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "Kullandığım cümle, Türk siyasi hayatına AKP'li bir bakan tarafından kazandırılan bir cümle. Cümle bana ait değil. Kızacaksa bana değil, Rıza Zarrab'a kızsın. Siyasi tarihimize bu cümleyi kazandıran kişiye kızsın. Biz tekrar ettiğimiz için alınganlık gösteriyorlar" dedi.

Eski bakan Muammer Güler’in 17- 25 Aralık yolsuzluk operasyonunda kilit isim olan Rıza Zarrab’a “Abicim hiç sen o konuda sen rahat ol sen rahat ol... Vallahi böyle bir şey varsa senin önüne ben yatarım ya... Senin İçişleri Bakanlığı'nda bir şeyin yok MİT'te bir şeyin yok, Mali de bir şeyin yok” dediği iddia edilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'a yaptığı açıklaması şöyle:

"Kullandığım cümle, Türk siyasi hayatına AKP'li bir bakan tarafından kazandırılan bir cümle. Cümle bana ait değil. Rıza Zarrab için söylenmiş. 'Kimse sana birşey yapamaz, ben senin önüne yatarım' denmiştir. Dolayısıyla bu cümle benim sıfırdan bulduğum bir cümle değil. İkincisi, bu cümleyi kadın erkek diye ayırmak da başlı başına bir gaf. Bir bakana kadın veya erkek diye bakmak da yanlıştır. Bakan bakandır. O koltuğa oturuyorsa, onun kimliği cinsiyeti önemli değildir.

“Bu eleştiriyi, bu cümleyi kullanan ben değilim, bu cümleyi kullanan onların kendi bakanları. Kaldı ki bu eleştiride sonuna kadar haklıyım. Kullandığı ifadeyi biliyor mu acaba kendisi, ağzından çıkan ifadeyi biliyor mu? Çocuklara tecavüz edilecek, 'bir sefer oldu diye olayın üzerine mi gidilir' gibi bir cümle kullanıyor. Kendisi bu cümleyi kullanırken, sıkıldı utandı mı acaba?

“O cümleyi kullandı diye Davutoğlu bir laf söyledi mi acaba? Kendi bakanları bir şey söyledi mi acaba? O çocuklara yazık günah değil mi, o çocukların annesi babası var. O çocuklar bizim geleceğimiz umudumuz. O vakıf yurt açma yetkisine sahip mi değil mi? Bakan önce bunun cevabını versin. Ben soruyorum bana cevap vermiyorlar. Ama burada koşa koşa cevap veriyorlar.

“Mağdur edebiyatı yaratmaya çalışıyorlar. Söylediğim cümlenin sonuna kadar arkasındayım. Kızacaksa bana değil, Rıza Zarrab'a kızsın. Siyasi tarihimize bu cümleyi kazandıran kişiye kızsın, bu cümleyi kazandıran onlar. Biz tekrar ettiğimiz için alınganlık gösteriyorlar."



Davutoğlu: Utançla hatırlanacaktır



Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu "Bu terbiyesizliğe her şeyden önce CHP’li kadınların tepki göstermesini bekliyor ve sözlerini kendisine aynen iade ediyorum. Kılıçdaroğlu bugün seviyesizliğinin bir örneği daha göstermiştir, kendisi bu üslupsuzluğu ile Türk siyasetinde utançla hatırlanacaktır" dedi.



Ramazanoğlu: Hukuki süreç başlatacağım



Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu ise “Şahsımda tüm kadınları hedef alan çirkin ve edep dışı açıklamalarını şiddetle kınıyorum” dedi ve hukuki süreç başlatacağını açıkladı.



Hükümet Sözcüsü: Seviyesiz ve aşağılık sözlerdir



Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında Karaman'daki tecavüz skandalı üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik "Aileden sorumlu bakan birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözlerine ağır ifadelerle tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aile Bakanı'na yönelik sözleri sözün bittiği yerdir. Seviyesiz ve aşağılık sözlerdir. Kılıçdaroğlu özür dilemelidir" dedi.





