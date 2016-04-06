Davutoğlu: Kılıçdaroğlu birinci açıklamasıyla edepsizlik yapmıştı; ikincisiyle akılsızlık yaptı

Başbakan Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Aile Bakanı Sema Ramanzanoğlu hakında kullandığı "Birilerinin önüne yatmış vaziyette" ifadesine ilişkin "Hiçbir siyasetçiyi bırakın, herhangi bir insanın ağzına yakışmayacak sözler sarf etmiştir. Gerekli açıklamayı yaptım. Bu hatada ısrar edip ikinci bir açıklama yapması ikinci bir hatadır. Özür dilemiş olsaydı hatasını telafi etmezdi. Birincisiyle edepsizlik yapmıştır, ikincisiyle akılsızlık yaptı. Bana adam gibi cevap versin Başbakan cevap demişti. Adam olana adam gibi cevap verilir. Ben onu adamdan saymıyorum" ifadelerini kullandı.

"Mevzuatta kimlerin vatandaşlıktan çıkarılacağı bellidir"

Davutoğlu, gündüz saatlerinde Avukatlar Günü dolayısıyla konuşan Erdoğan'ın "Terör örgütü yandaşlarını vatandaşlıktan çıkarmak dahil her önlemi almalıyız" ifadelerine ilişkin "Şu anki mevzuatta kimlerin vatandaşlıktan çıkarılacağı bellidir. Casusluk başta olmak üzere biz terörle mücadele bağlamında ne gerekiyorsa bu adımları atarız. Var olan çalışmaları değerlendiririz, olgunlaşmış bir çalışmamız, tartışılmış bir konu yok" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu Helsinki yolculuğu öncesi düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında satır başları şöyle:

"Arkadaşlar, siyasi hayatın esası edeptir. Nezakettir, üsluba dikkattir. Kılıçdaroğlu iki büyük hata yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza yönelik sarf ettiği, hiçbir siyasetçiyi bırakın, herhangi bir insanın ağzına yakışmayacak sözler sarf etmiştir. Gerekli açıklamayı yaptım. Bu hatada ısrar edip ikinci bir açıklama yapması ikinci bir hatadır. Özür dilemiş olsaydı hatasını telafi etmezdi. Birincisiyle edepsizlik yapmıştır, ikincisiyle akılsızlık yaptı. Bana adam gibi cevap versin Başbakan cevap demişti. Adam olana adam gibi cevap verilir. Ben onu adamdan saymıyorum.

“CHP’ye oy vermiş olan bütün kadınları bu ifadeden sonra bu hakareti kendilerine sormasını istiyorum. Bu hakaret bütün kadınlara yapılan bir hakarettir. Kınama lafını, lanetleme lafını hafif buluyorum. Sadece dediğim gibi adam olmadığını göstermiştir. Ümit ederiz çıkar dürüstçe ben yanlış yaptım, bu hanımefendiden özür dilerim der.

"Tutuklu yargılamayı doğru bulmuyorum"

“Daha önce kanaatlerimi paylaştım akademisyenlere dair. Kesin hüküm verilene kadar tutuklu yargılamayı doğru bulmadığımı söyledim. Her seferinde de söyledim eğer kaçma gibi, delil saklama gibi bir gerekçe söz konusuysa bunu da takdir edecek olan hakimdir. Nihai hüküm verilene kadar tutuksuz yargılamanın esas olduğu inancındayım. Kaçma ya da delil karartma gibi bir şey varsa yargı takdir eder.

"Mevzuatta kimlerin vatandaşlıktan çıkarılacağı bellidir"

“Arkadaşlar bir ülkede bir kişi terör yaparak o ülke insanına zarar vermeyi amaç edinmişse o ülkenin insanlarıyla manevi bağını koparmıştır. Hiçbir aklı başında vatandaş kendi vatandaşlarını ve insanlarını terör saldırısıyla yok etmeyi, terör saldırısı düzenlemeyi düşünmez. Dolayısıyla fiilen o ülke o vatanla bağı kopmuş demektir. Ancak şu anki mevzuatta kimlerin vatandaşlıktan çıkarılacağı bellidir. Casusluk başta olmak üzere biz terörle mücadele bağlamında ne gerekiyorsa bu adımları atarız. Var olan çalışmaları değerlendiririz, olgunlaşmış bir çalışmamız, tartışılmış bir konu yok.