Çevre Bakanı: Bozcaada'da inşaat yapılmaması isteniyorsa biz de uyarız

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Bozcaada için hazırlanan çevre düzeni planına ilişkin, “Orada illa inşaat yapılmasını isteyen bir taraf değiliz. Belediye Başkanı madem ki orada hiç inşaat yapılmasın istiyor, planını böyle yapar, biz de itiraz etmeyiz” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde “Kars-Ardahan-Iğdır Günleri” etkinliğinde gazetecilere konuşan Güllüce şunları söyledi:

Aynı şeyi söylüyoruz

“(Belediye başkanı Hakan Can Yılmaz’ın sözleri için) Tam Temel fıkrasına dönmüş. Biz de ‘Plan gerekiyor’ diyoruz, zaten aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi planı onun yapması lazım. Bizim yaptığımız plana itirazı var. Diyor ki ‘Siz bu plana göre, vatandaşın ayrıca yeni konutlar yapmasını sağlayıcı bir plan yapmışsınız.’ Doğrudur. Zaten 100 binde bu gözükmez ama sadece 2040 vizyonu var orada, bunları göremezsiniz. Doğru olan şu, ‘2040’a göre en fazla şu olabilir’ demişiz. 100 binliktir bu, burada her şey net görülmez. O zaman Belediye Başkanı’nın dediği gibi plan yapması lazım. Katılıyorum. 5 binlikleri ve binlikleri yapması lazım. Burada isterse, vatandaş madem ki hiç istemiyor, hiç yeni gelişme alanı yapmaz. ‘İlave hiçbir inşaat yapılmayacak’ diyorlar, Sayın CHP’li milletvekilleriyle birlikte. Olabilir, orada inşaat hiç yapılmasın, o şekilde bir plan yapar. Yeni inşaat alanları açılmaz, yapı alanları açılmaz. Mevcut hal de olabilir. Böyle bir plan yapar 100 bine uygun olarak, biz de onaylarız. Biz de itiraz etmeyiz buna.

İnşaata taraf değiliz

Vatandaş orada bina yapılmasını istemiyormuş, o zaman ona göre yapsın. Orada oturan sakinlere oylatsın. ‘Biz burada hiç kimsenin yeni bina, yeni inşaat yapmasını istemiyoruz. Planımızı buna göre yaptık. Referanduma sunuyoruz.’ Vatandaş da ‘evet’ der. Biz de onaylarız, sorun değil. Yani orada illa inşaat yapılmasını isteyen bir taraf değiliz. Belediye Başkanı madem ki orada hiç inşaat yapılmasın istiyor, planını böyle yapar, biz de itiraz etmeyiz.”