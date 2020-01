Bozcaada'da ilk kez ‘Ekolojik Belgesel Film Festivali’ gerçekleştirilecek

Bozcaada'da 30 Ekim- 2 Kasım 2014 tarihleri arasında ilk kez Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BİFED) düzenlenecek.

Daimi teması "ekoloji" olan festivale 22 ülkeden filmler katıldı.

Bianet’te yer alan habere göre, Festivalin Başkanlığını Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, koordinatörlüğünü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde film yönetmeni Ethem Özgüven yapıyor.

Festivalin amacı "Bu festivali yaşadığımız gezegeni çocuklarımıza güzel bir şekilde teslim etmek ve geleceğe, yaşadığımız gezegeni hak edecek güzel çocuklar bırakmak için yapıyoruz. Birlikte küresel ısınma, kirlenen ve tükenen denizler, işçinin ve küçük çiftçinin bozulan çalışma koşulları, yok edilen ekilebilir alanlar, azalan içilebilir su kaynakları gibi somut ve önemli tehlikelerin tetiklediği sorunların çözümüne katkı koyacağız, bu konularla ilgili filmlerinizle zenginleşeceğiz" diye açıklandı.

Zeytinlikler de tartışılacak

Ayrıca festival kapsamında düzenlenecek zeytin temalı panelle, zeytinlik alanların imara açılması sonucunda bölge ekolojisi ve Türkiye’nin zeytin ekonomisinin karşılaşacağı olumsuz etkiler de konuşulacak.

Festivalin ekoloji temalı heykelcikleri de her yıl farklı bir sanatçının elinden farklı bir doğal malzemeden tasarlanacak. Bu seneki heykelcikler zeytin ağacından heykeltıraş Erim Bayrı tarafından yapıldı.

BİFED’de dünya prömiyerleri

22 ülkeden atılımın gerçekleştiği BİFED’de birçok filmin dünya, uluslararası ve ulusal prömiyereler de yapılacak.

IDFA, Berlinale, Vienale, Sundance gibi dünyanın birçok önemli festivallerinde finale kalmış veya ödül almış 170 film arasından 20 film yarışacak.

Yarışma filmlerinden yönetmenliğini Marianna Francese, Jaad Gaillet’in üstlendiği “Tarlabaşı ve Ben”, Margaret Bong’un yönettiği “Weight of Salt (Tuzun Ağırlığı)”, Eduardo Chibas’ın yönetmenliğini yaptığı “Bye, Bye, Barcelona (Bay, Bay, Barselona)”, Sinem Yılancı ve Sertan Ünver’in filmi “Oak and Scott: Pausing at High Speed (Oak ve Scott: Yüksek Hızda Duraklamak)”, Hazal Tüfekçi’nin “Babalar Grubu” ve Eda Elif Tibet’in “Hey Geçi (Hey Keçi)” filmlerinin Dünya Prömiyerleri gerçekleştirilecek.

Uluslararası prömiyerini BİFED’de yapacak “Hands on: Women and Climate Change” belgeselinin yanı sıra birçok belgesel film de Türkiye’deki ilk gösterimini Bozcaada’da yapacak.

Festival Joel Bakan’ın yazdığı ve Mark Achbar ve Jennifer Abbott’un yönettiği dünyanın en fazla ödül kazanan belgesellerinden biri olan “The Corporation” filmiyle 30 Ekim 2014 Perşembe günü başlayacak. Festivalde yarışma filmlerinin yanı sıra 30 film daha sinemaseverlerle buluşacak.

Çocuklara özel gösterimler

Bozcaadalı çocukları festival içine çekebilmek için Bozcaada için büyük önem taşıyan, çocuk, gençlik ve çevre konularında Ada’nın en bilinen ve sevilen karakterlerinden biri, ağustos ayında ölen Anke Atamer adına “Anke Atamer Çocuk Filmleri Programı” hazırlandı.