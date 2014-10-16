T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bozcaada'da ilk kez ‘Ekolojik Belgesel Film Festivali’ gerçekleştirilecek

Bozcaada'da 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde 22 ülkeden filmler yer alacak

16 Ekim 2014 19:51

Bozcaada'da 30 Ekim- 2 Kasım 2014 tarihleri arasında ilk kez Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BİFED) düzenlenecek.

Daimi teması "ekoloji" olan festivale 22 ülkeden filmler katıldı.

Bianet’te yer alan habere göre, Festivalin Başkanlığını Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, koordinatörlüğünü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde film yönetmeni Ethem Özgüven yapıyor.

Festivalin amacı "Bu festivali yaşadığımız gezegeni çocuklarımıza güzel bir şekilde teslim etmek ve geleceğe, yaşadığımız gezegeni hak edecek güzel çocuklar bırakmak için yapıyoruz. Birlikte küresel ısınma, kirlenen ve tükenen denizler, işçinin ve küçük çiftçinin bozulan çalışma koşulları, yok edilen ekilebilir alanlar, azalan içilebilir su kaynakları gibi somut ve önemli tehlikelerin tetiklediği sorunların çözümüne katkı koyacağız, bu konularla ilgili filmlerinizle zenginleşeceğiz" diye açıklandı.

 

Zeytinlikler de tartışılacak

 

Ayrıca festival kapsamında düzenlenecek zeytin temalı panelle, zeytinlik alanların imara açılması sonucunda bölge ekolojisi ve Türkiye’nin zeytin ekonomisinin karşılaşacağı olumsuz etkiler de konuşulacak.

Festivalin ekoloji temalı heykelcikleri de her yıl farklı bir sanatçının elinden farklı bir doğal malzemeden tasarlanacak. Bu seneki heykelcikler zeytin ağacından heykeltıraş Erim Bayrı tarafından yapıldı.

 

BİFED’de dünya prömiyerleri

 

22 ülkeden atılımın gerçekleştiği BİFED’de birçok filmin dünya, uluslararası ve ulusal prömiyereler de yapılacak. 

IDFA, Berlinale, Vienale, Sundance gibi dünyanın birçok önemli festivallerinde finale kalmış veya ödül almış 170 film arasından 20 film yarışacak.

Yarışma filmlerinden yönetmenliğini Marianna Francese, Jaad  Gaillet’in üstlendiği “Tarlabaşı ve Ben”, Margaret Bong’un yönettiği “Weight of Salt (Tuzun Ağırlığı)”, Eduardo Chibas’ın yönetmenliğini yaptığı  “Bye, Bye, Barcelona (Bay, Bay, Barselona)”, Sinem Yılancı ve Sertan Ünver’in filmi “Oak and Scott: Pausing at High Speed (Oak ve Scott: Yüksek Hızda Duraklamak)”, Hazal Tüfekçi’nin “Babalar Grubu” ve Eda Elif Tibet’in “Hey Geçi (Hey Keçi)” filmlerinin Dünya Prömiyerleri gerçekleştirilecek.

Uluslararası prömiyerini BİFED’de yapacak “Hands on: Women and Climate Change” belgeselinin yanı sıra birçok belgesel film de Türkiye’deki ilk gösterimini Bozcaada’da yapacak.

Festival Joel Bakan’ın yazdığı ve Mark Achbar ve Jennifer Abbott’un yönettiği dünyanın en fazla ödül kazanan belgesellerinden biri olan “The Corporation” filmiyle 30 Ekim 2014 Perşembe günü başlayacak. Festivalde yarışma filmlerinin yanı sıra 30 film daha sinemaseverlerle buluşacak.

 

Çocuklara özel gösterimler

 

Bozcaadalı çocukları festival içine çekebilmek için Bozcaada için büyük önem taşıyan, çocuk, gençlik ve çevre konularında Ada’nın en bilinen ve sevilen karakterlerinden biri, ağustos ayında ölen Anke Atamer adına “Anke Atamer Çocuk Filmleri Programı” hazırlandı.

ETİKETLER

bozcaada ekoloji belgesel festivalifilm22 ülke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24