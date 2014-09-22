Bozcaada da imara teslim; koylar ve bağlar betonlaşacak!

Geçtiğimiz yıl hazırlanan ve Bozcaada’nın neredeyse yüzde 90’ınında yapılaşmayı öngördüğü için ada halkı tarafından iptali için dava açılan imar planı yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/100 bin ölçekli imar planı hazırladı. Akvaryum koyu otellere, bağlar da villalara dönüşecek.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Bozcaada’yı imara açma çalışmaları hız kesmiyor. İlk olarak 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 1/25 bin ölçekli nazım imar planı adanın yüzde 90’ının kapsayan tarımsal alanların ‘bağ evi ve tarımsal fabrika’ adı altında yapılaşmaya açmayı öngörüyordu. Planın Bozcaada’yı şantiye alanına çevireceğini savunan Bozcaada halkı iptal için yargıya başvurmuştu. Bu dava sürerken Çevre Bakanlığı yeni bir hamle yaptı. 20 Ağustos’ta Çanakkale ve Balıkesir’in tamamını kapsayan yeni bir 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı hazırladı. Bu plan da dava konusu olan 1/25 bin ölçekli plan gibi adanın neredeyse yüzde 90’ının imara açmayı hedefliyor. Yeni 1/100 bin plan hazırlanınca da daha düşük ölçekli olan ve yargıda bulunan 1/25 bin ölçekli nazım planı otomatikman iptal oldu.

Villalara yol açıldı

8 Eylül 2014’te askıya çıkan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı, Türkiye’nin en önemli doğal sit alanlarından biri olan Bozcada’nın tarım alanlarını ‘bağ evi’ adı altında, ekolojik yapısı ile dikkat çeken Akvaryum Koyu’nu ‘kentsel gelişim alanı’ ile ‘turizm tesis bölgesi’ adı altında imara açıyor. Plana göre tarım alanlarında tarımsal alanların işlenebilmesi için tarımsal tesisler de yapılabilecek. Tarımsal tesis adı altında aslında imara açıldığını savunan şehir plancıları, 75 – 100 - 150 metrekarelik villaların yapılmasının önü açıldığını savunuyorlar.

Akvaryum koyu tehlikede

Adanın en çok beğenilen, yurtdışında da tanınan doğal güzelliği ile dikkat çekici olan ve aynı zamanda 3. Derece Doğal sit alanı olan Akvaryum Koyu ve çevresi de ‘kentsel gelişim alanı’ ilan edildi. Adanın doğu bölgesi ise ‘turizm tesis bölgesi’ olarak belirlenmiş durumda. Kentsel gelişim alanı ve turizm tesis bölgesi olarak ilan edilen bu bölgelerde yeni turistik tesisler yapılabilecek. Alt ölçekli 1/25 bin ve 1/5000 ölçekli imar planlarında bu alanlardaki yapı yoğunluğunun ise ne olacağı şimdilik bilinmiyor. Plan, adada yapılacak olan yeni yapıların adanın kimliğine uygun olması için ‘kentsel tasarım rehberi’ hazırlanmasını şart koşuyor. 1/100 bin ölçekli plan, adayı birbirine bağlayan 20 metre genişliğinde birinci derece yol yapılmasını da öngörüyor. Planın açıklama raporu ise 2040 yılında Bozcaada’nın toplam nüfusunun 11 bin olmasını öngörüyor. Bu rakam nüfusu 2 bin 465 olan Bozcaada nüfusunun neredeyse 5 katı büyüklüğüne tekabül ediyor.

150 metrekarelik bağ evleri

Yeni hazırlanan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına göre tarım alanlarında bağ evi ve tarımsal tesis yapılaşma koşulları şöyle:

* Mutlak tarım arazisi: 1500 metrekarelik mutlak tarım arazisine maksimum 75 metrekarelik bir bağ evi yapılabilecek.

* Dikili tarım arazileri: 2 bin metrekarelik dikili tarım arazisine maksimum 100 metrekarelik bir bağ evi yapılabilecek.

* Özel ürün arazisi: 1500 metrekarelik özel ürün arazisine maksimum 75 metrekarelik bir bağ evi yapılabilecek.

* Marjinal tarım arazileri: Maksimum 150 metrekarelik bir bağ evi yapılabilecek.

* Tarımsal tesisler: Tarım alanlarında zeytinyağı, pekmez ve reçel gibi ürünlerin işlenmesi için tarımsal amaçlı tesisler inşa edilebilecek. Alan ise maksimum 2 bin metrekare olacak.

'Plan iptal edilmeli'

Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Hakan Karademir şöyle konuştu:

"Planı incelediğimizde adanın güney kıyıları ile tarım alanlarının yapılaşmaya açıldığını görüyoruz. Ayrıca ada için 2040’ta 11 bin kişilik nüfus öngörüsüyle planın tamamen rant odaklı bir anlayışta hazırlandığını söylemek mümkün. Çok özel tarımsal topraklara sahip olan Bozcaada’nın tarihsel kimliği, özgün mimarisi, sosyo-kültürel yapısı ile korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bozcaada’nın böyle bir plan ile ranta kurban gideceğini düşündüğümüz için şu anda askıda olan plana itiraz edeceğiz."