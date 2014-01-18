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Çevre

Bozcaada imara açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3. derece sit alanı olan Bozcaada'nın yüzde 90’ını kapsayan tarımsal alanlarda ‘bağevi ve tarımsal fabrika’ adı altında yapılaşmaya izin verdi

18 Ocak 2014 15:45

Doğal sit alanı Bozcaada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı planla bağevi, tarımsal fabrika ve turizm alanı adı altında yeni yapılaşmaya açılıyor.

Radikal gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, Türkiye ’nin doğal sit alanlarından biri olan ve ekolojik yapısıyla ilgi çeken Bozcaada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planı ile yapılaşmaya açılıyor. Bozcaada’da yeni yapılaşmanın önünü açmayı hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/25 bin ölçekli nâzım imar planını 25 Mart 2013’te hazırladı.

Ada halkının plana itiraz etmesi üzerine bakanlık bölgeye bir heyet göndererek yeniden değerlendirme yapılmasını istedi. Adada incelemede bulunan heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda Bakanlık önceki planda birtakım değişiklikler yaparak yeni hazırladığı 1/25 bin ölçekli nâzım imar planını 25 Aralık 2013 tarihinde onaylayarak askıya çıkardı. Yeni plana göre adanın yüzde 90’ını kapsayan tarımsal alanlar ‘bağevi ve tarımsal fabrika’ adı altında yapılaşmaya açılırken, güney kıyılarında ise konut ve turizm tesisi alanı adı altında inşaat yapılabilecek.


‘Bağevi adı altında villa yapılabilecek’

 

Plan notlarına göre üzüm bağlarının bulunduğu 1500 metrekarelik arazilerde 100 metrekareye kadar bağevi yapılabilecek. Planda yapılacak bağevi özellikleri belirtilmediği için uzmanlara göre bu arazilerde bağevi adı altında villalar inşa edilebilecek. Adadaki 5000 metrekare ve üzerindeki tarımsal arazilerde ‘tarımsal fabrika’ adı altında 500 metrekare büyüklüğünde ve 2 kat yüksekliğinde fabrikalar yapılabilecek. Plan ile büyük bir kısmı turizm alanı ilan edilen adanın güneydoğu sahilinde 2500 metrekare ve üstündeki arazilerde 750 metrekare genişliğinde 2 katlı turizm tesisleri yapılabilecek. Temiz denizi, ekolojik yapısı ve doğal ortamıyla dikkat çeken ve 3. dereceden doğal sit alanı olan Akvaryum Koyu da yeni plan ile orta yoğunlukta konut alanı ilan edilerek yapılaşmaya açılıyor.


Kentsel tasarım rehberi hazırlanacak


Adanın 1/5000 ölçekli nâzım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama planları ise belediye tarafından yapılacak. Plan notlarına göre Bozcaada Belediyesi adanın mimari özelliğini yansıtan kentsel tasarım rehberi hazırlayacak. Bundan sonra yapılacak konutlar da belediye tarafından hazırlanan kentsel tasarım rehberine uygun olacak şekilde ve adanın mevcut mimari yapısına aykırı olmayacak.

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