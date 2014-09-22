Validen Bozcaada açıklaması: Herkesi mutlu etmek mümkün değil

Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bozcaada'yı imara açma projesiyle ilgili olarak, "Bu aşamada herkesin tabii mutlu ve memnun olması mümkün değil. Birilerinin itirazları, birilerinin de ne kadar iyi olduğu fikirleri olacaktır. Ama önemli bir şey" dedi.

Çınar, adanın yeni çevre planıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklamasında, her şehrin çevre düzeni planının yapılması gerektiğini söyledi.

Çevre düzenlemesi planlamasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının özel firmalara ihaleye vermek suretiyle yaptırdığını anlatan Çınar, "Bize de Çanakkale ve Balıkesir bölgesi için çevre düzeni planı hazırlandı ve askıya çıktı. Sanıyorum bir haftadır askıda. Bir aylık süresi var. Bütün kesimler, taraflar herkes bir itirazları varsa bunu resmi olarak bildirecek" diyerek Bakanlığımız bu itirazları yeniden değerlendirip nihai kararını verecek" diye konuştu.

Otel ve villalara dönüşecek

Geçtiğimiz yıl hazırlanan ve Bozcaada’nın neredeyse yüzde 90’ınında yapılaşmayı öngördüğü için ada halkı tarafından iptali için dava açılan imar planı yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/100 bin ölçekli imar planı hazırladı. Akvaryum koyu otellere, bağlar da villalara dönüşecek.