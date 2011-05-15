Bozcaada'da naylon poşet yasaklandı

T24 - Çanakkale’nin Bozcaada İlçesi’nde çevre kirliliği yarattığı gerekçesiyle naylon poşet kullanımına yasak getirildi.

Bozcaada Belediye Başkanı DP’li Mustafa Mutay, ilçedeki esnaf ve halkın kullandığı naylon poşetlerin dağılarak çevre kirliliği yarattığını ve doğada çok uzun süre erimeyip, sağlık açısından büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Başkan Mutay, naylon poşetlerin yarattığı çevre kirliliği ve olumsuz etkilerinden arınmak için geçen 6 Nisan’daki Belediye Meclisi toplantısında alınan karar ile "Dünya Çevre Günü" olan 5 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere adada naylon poşet kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Başkan Mustafa Mutay, Bozcaada Doğayı Koruma Derneği’nce çeşitli ebatlarda bez torba ve kese k?ğıdı bastırılıp, düşük fiyatla esnafa satılacağını söyledi. Böylece hem esnafın ucuz maliyetle bez torba, kese k?ğıdı temin etmiş olacağına hem de derneğin gelir sağlayacağına dikkati çeken Başkan Mutay, "Belediye oylarak da projenin başlaması için 2 bin bez torba hazırlattık. Evlere projeyi anlatan el ilanları da dağıtacağız" dedi. Mutay, naylon poşetlerin yerine bez torba, kese kağıdı ve file kullanılmasına 5 Haziran’dan itibaren başlanacağını bildirdi.



