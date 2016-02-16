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Yaşam

Cerattepe'de ikinci polis müdahalesi

Maden çalışmasını engellemeye çalışan 2 bin kişinin tepelerde bekleyişi sürüyor

16 Şubat 2016 21:41

Maden çalışmasını engellemek için protestoların yapıldığı Cerattepe'de akşam saatlerinde polis ikinci kez gazlı müdahalede bulunurken yola park edilen araçlar çekilmeye başlandı. CHP milletvekilleri ise Vali ile görüşmesi sonrasında protestoculara açıklamada bulundu.

Radikal'in haberine göre; Artvin halkına destek içtin kente gelen CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Edirne Milletvekili Erdin Bircan ile dünden bu yana şehirde bulunan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Vali Kemal Cirit’i makamında ziyaret etti. Vali Cirit’le görüştükten sonra eylem bölgesine gelen milletvekillerinden Uğur Bayraktutan, megafonla kalabalığa hitap etti.

Bayraktutan, "Valimizle görüştük. Buradaki insanların yeşil Artvin’i korumaktan başka bir amaçları olmadığını ilettik. Devletle polisle karşı karşıya gelmek istemediğimizi söyledik. Polis ekiplerinin ve şirket yetkililerinin çekilmesini talep ettik. Sayın Vali de bunu İçişleri Bakanı’na ileteceğini söyledi" dedi.

 

Polisten ikinci gazlı müdahale

 

Polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında kalabalığa yolu açmaları ve dağılmaları yönünde uyarı yapmaya başladı. Grup dağılmayınca çevik kuvvet iki ayrı noktadan biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada plastik mermiyle havaya uyarı ateşi de açıldı. Yaklaşık 15 dakika süren yoğun biber gazlı müdahalenin ardından gruptakiler tepelere doğru kaçtı. Gazdan etkilenen çok sayıda kişiye sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. Bu arada çevredeki evlerde oturanlar da polisin biber gazına maruz kaldı.

 

Araçlar çekilmeye başlandı

 

Biber gazlı müdahalenin ardından grubun araçların yanından ayrılması üzerine polis ekipleri, tepelerde bekleyenlerin bulunduğu bölge ile yol arasında barikat kurdu. Kimsenin yola yaklaşmasına izin vermeyen polisler, güvenlik çemberini tepelere doğru genişletmeye başladı.

Cerattepe yolu üzerine park edilen yaklaşık 150 araç da yol kenarına çekilmeye başlandı. Bu işlem için çevre illerden çekicilerin de Artvin’e geldiği görüldü. Yaklaşık 2 bin kişinin tepelerdeki bekleyişi sürerken, araçların çekilmesinin gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

 

Trabzon'dan Artvin'e destek

 

Artvin’de Cerattepe yolunu kapatan vatandaşlara polisin müdahalesi Trabzon’da portesto edildi. Atatürk Alanı’nda toplanan Trabzon Halkevi ile KTÜ Öğrenci Kolektifi mensubu yaklaşık 50 kişilik grup ’Cerattepe geçilmez Artvin halkı yenilmez’ sloganı attı. Grup adına bir konuşma yapan Gizem Pehlivan, "Bugün direnen Artvin halkının yanında, Yeşil Yol’a direnen Havva Ana gibi inatçı ve kararlıyız. Buradan yetkililere sesleniyoruz; maden yapma boşuna yıkacağız başına" dedi.

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