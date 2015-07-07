'Artvin, Cengiz Holding'in altın madeni yapmak istediği Cerattepe için 20 yıldır mücadele ediyor'

Cengiz Holding’in Cerattepe ve Genya Dağı’nı altın madenine açmasına karşın 21 Haziran’dan beri halk nöbet tutarken koordinasyonu Yeşil Artvin Derneği Başkanı sağlıyor. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, 20 yıldır verdikleri mücadeleyle, ellerinde harita kapı kapı gezerek halka projenin yaşamlarını ne kadar etkileyeceklerini anlatarak örgütlendiklerini söylüyor.

Cumhuriyet’ten Damla Yur’a konuşan Neşe Karahan, Cerattepe gözlem noktasında, Mehmet Cengiz’in sahip olduğu Cengiz İnşaat’ın yapmayı planladığı projeyi ve bölgenin önemini şöyle anlattı:

“4 bin 406 hektarlık bir alan. Cerattepe bölgesinin sol alt tarafı Atabarı Kayak Merkezi, kuzeyi boğa güreşlerinin yapıldığı arena ve Orman Bakanlığı’nın ilan ettiği Kent Ormanı, sağ tarafı Hatila Milli Parkı. Kayak merkezi, arena ve Cerattepe Turizm Bakanlığı’nın ilan ettiği turizm merkezi.

Aynı zamanda da maden alanı. Şehrin sularının geldiği alan. Maden çıkarmaya başladıklarında ili yok edecekler. Murgul Damar ilçesi beldeydi, köy oldu, şu an köy olmaktan da çıkacak. Orası da Mehmet Cengiz projesidir. Vahşi madencilik yapılıyor. Aynı şeyi buraya da yapmaya çalışıyor. 2012’de Cengiz Holding’in maden çıkartma çabaları başladı. Mehmet Cengiz’i de çevirirsek bir daha kimse gelmez buralara.”