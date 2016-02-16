CHP'li milletvekili: Efkan Ala Cerattepe'de "Vurun geçin" demiş

Artvin'in Kafkasör yaylası Cerattepe bölgesinde maden işletmesi istemeyen ve dün akşamdan itibaren araçlarıyla Cerattepe yolunu ulaşıma kapatan halka bugün polis müdahalesi geldi. Polis vatandaşlara gaz bombası ve copla müdahalede bulundu. CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, polisin gazlı müdahalesi sonrasında yaptığı açıklamada, “Bütün bakanları ikna ettik. İçişleri bakanı Efkan Ala’yı ikna edemedik. ‘Vurun geçin’ demiş bakan. Herkes ikna oldu bir o ikna olmadı" diye konuştu.

Cerattepe’deki madeni işletmek için bölge halkıyla karşı karşıya gelen Cengiz Holding,17-25 Aralık tapelerinde “Milletin a… koyacağız” şeklindeki sözleriyle tepkileri üstüne çeken işadamı Mehmet Cengiz’e ait.

DHA’dan Muhammet Kaçar’ın haberine göre; Artvin'de, Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılması için şirket yetkililerinin, asker ve polis eşliğinde zırhlı araçlarla bölgeye gelişinde gerginlik çıktı. Dün akşamdan itibaren Cerattepe yolunu kapatıp bölgede bekleyişini sürdüren gruba polis gaz bombası ve coplarla müdahale etti. Grubun taşla karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı.

CHP Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, saat 11.20 sıralarında yolu kapatan vatandaşlardan polis barikatından uzaklaşmalarını ve geri çekilmelerini istedi. İki milletvekili daha sonra çevik kuvvetin önündeki duvarın üzerine oturarak beklemeye başladı. Polis ekipleri, saat 11.25’te yolun trafiğe açılmaması halinde müdahale edeceklerini duyurdu. 5 dakika bekledikten sonra da saat 11.30’da gruba doğru yürüyüşe geçti.

Polis, kendilerini durdurmak isteyen CHP milletvekillerini de kenara iterek yürüyüşüne devam etti ve yolu kapatan yaklaşık 300 kişilik grubun önüne geldi. Vatandaşların yolu açmaması üzerine arbede çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri, grubun üzerine yoğun şekilde biber gazı sıkmaya başladı. Bu sırada tepelerdeki vatandaşlar da polise taş attı. Polisin biber gazlı ve coplu müdahalesi sonrasında grup dağılarak tepelere kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren müdahale sonrasında sağlık görevlilerinin gazdan etkilenen çok sayıda kişiye müdahale etmesi için polis ekipleri geri çekildi.

CHP'li Bayraktutan: Bakan 'Vurun geçin' demiş

CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, polisin gazlı müdahalesi sonrasında yaptığı açıklamada, “Bütün bakanları ikna ettik. İçişleri bakanı Efkan Ala’yı ikna edemedik. ‘Vurun geçin’ demiş bakan. Herkes ikna oldu bir o ikna olmadı. Kendisine bir şey söylemiyorum buradan. Parlamentoya gidince kendisiyle görüşeceğim” dedi.

Polisin sıktığı biber gazından etkilenen CHP’li Uğur Bayraktutan, limon yardımıyla gazın etkisini azaltmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru da eline su dökerek Bayraktutan’a yardımcı oldu.

Yol trafiğe kapandı

Bu arada atılan taşlar nedeniyle bölgedeki bir çok aracın camların kırıldı. İlk müdahalenin ardından yol halen trafiğe kapalı halde bulunuyor. Çevik kuvvet geri çekilirken, vatandaşlar da tepelerdeki bekleyişini sürdürüyor.

CHP milletvekilleri Uğur Bayraktutan ve Barış Karadeniz de, Artvin Valisi Kemal Cirit'le görüşmek üzere şehir merkezine indi.

Dün akşamdan itibaren neler yaşandı?

Artvin'in Kafkasör yaylası Cerattepe bölgesinde madencilik faaliyetlerine karşı çıkan Artvinliler ile asker ve polis karşı karşıya geldi. Akşam saatlerinde Cerattepe bölgesine askerlerle müdahale olacağı duyumunu alan Yeşil Artvin Derneği, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin kişi, Cerattepe yolunu ulaşıma kapatarak beklemeye başladı. Polisin olası müdahalesi sonrası yaralananların olabileceği gerekçesi ile Artvin Devlet Hastanesi'nin uyarıldığı öğrenildi. Geceden beri süren bekleyiş sonrası ilk müdahale ise sabah saatlerinde yapıldı.

Artvin'de, Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılması için şirket yetkililerinin, asker ve polis eşliğinde zırhlı araçlarla bölgeye gelişi Artvin halkını sokağa döktü. Vatandaşlar dün akşamdan itibaren araçlarıyla Cerattepe yolunu ulaşıma kapattı. Artvin'deki esnaf sabah kepenk kapatarak nöbet bölgesine çıktı. Bu arada güvenlik güçlerinin olası müdahalesi sonrası yaralananlar olabileceği göz önüne alınarak Artvin Devlet Hastanesi'nin acil birimlerinin uyarıldığı ve ambulans ile sağlık personeli takviyesi yapıldığı belirtildi.

Kafkasör Yaylası ve Cerattepe Bölgesi'ndeki madencilik faaliyetleri için şirket yetkililerinin dün bölgeye geleceği duyumunu alan Artvin halkı sokaklara döküldü, Cerattepe yolu üzeri Atmaca mahallesi girişinde toplandı. Cerattepe'ye çıkan yolları araçlarıyla ulaşıma kapatan Artvin halkı gece boyunca ateş yakarak ısındı, bölgede sabahladı. Artvin'deki esnaf da 'Cerattepe'ye müdahale olursa bu iş yeri kapanacaktır' yazılı afişlerin asılı olduğu işyerlerini bu sabah kapatarak Artvin halkının yanına çıktı. Geceden itibaren bölgede bekleyen vatandaşlara çevredeki evlerden çay ikramında bulunuldu.

Takviye çevik kuvvet ve jandarma birliği

Sabah erken saatlerde maden şirketi yetkilileri, iş makineleri ve konteynırlar ile beraberinde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Erzurum'dan gelen çevik kuvvet ve jandarma birlikleri eşliğinde Kafkasör Yaylası'na doğru yola çıktı. Konvoya TOMA ve zırhlı araçlar da eşlik etti. Konvoyda yolu park ederek kapatan 300 dolayında aracı kaldırmak için 2 çekici de yer aldı.

Konvoyun yolu kesildi

Cerattepe Yolu Atmaca Mahallesi mevkiine ulaşan konvoyun yolu aralarında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ve 3 bin dolayında Artvinli tarafından kesildi. Çevik kuvvet polis ekipleri konvoyla vatandaşlar arasında barikat kurdu vatandaşların maden şirketinin araçlarına yaklaşmasına izin vermedi.

Chp milletvekili: Çok zor durumdayız

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Geceden beri buradayız. Bölge illerden yoğun bir polis ve jandarma takviyesi olduğunu görüyoruz. Tek temennim burada kimsenin burnunun kanamamasıdır. Eğer bir tek Artvinli'nin burnu kanarsa bunun hesabını kimse veremez" dedi. Konvoyun önünde beraberindeki heyetle bekleyen Bayraktutan, Artvinli olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e telefonla ulaştı. Artvin'de güvenlik güçleri ile halkın karşı karşıya geldiğini anlatan Bayraktutan, "30 dakikalık müddet aldık. Tüm yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz. Tek umudumuz sizsiniz. Biraz sonra burası karmakarışık olacak. Çok zor durumdayız. Bu kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Artvin'de devletle halk bir kere karşı karşıya geldi mi ipler kopar. Çok zor durumdayız" ifadeleriyle Bakan Çelik'ten yardım talep etti.

Bayraktutan ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da arayarak, Artvin'deki mevcut durumun Başbakan Ahmet Davutoğlu'na iletilmesi ve bir çözüm bulunması ricasında bulundu.

“Yaşam hakkımızı savunuyoruz, çekilmeyiz”

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan da telefonla görüştüğü kişilere bölgede yaşananları anlattı. Karahan, şirket yetkililerinin o bölgede inşaata başlayamayacağını belirterek, "Şirkete henüz yer teslimi yapılmadı. Yer teslimi yapılmadan oraya hiçbir şey çıkaramazlar. Şirketin makineleri arkada, polis önde yukarı çıkmaya çalışıyorlar. Artvin halkının yoldan çekilmesini istiyorlar. Biz yaşam hakkımızı savunuyoruz ve asla çekilmeyiz. Devlet şirketin makinelerini koruyor. Halbuki bizim polisimiz ve jandarmamız halkın polisi ve jandarması olmalı. Valimiz de öyle olmalı. Ancak şirketin polisi, jandarması haline dönüşmüşler" ifadesini kullandı.

Hastanelere hazır ol talimatı

Bu arada polisin olası müdahalesi sonrası yaralananlar olabileceği gerekçesi ile Artvin Devlet Hastanesi'nin uyarıldığı ve acil birimlerdeki sağlık çalışanları sayısının artırıldığı öğrenildi. Bölgeye çevre ilçelerden de ambulans takviyesi yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Artvin halkının bekleyişini sürdürdüğü Atmaca Mahallesi mevkiine vatandaşların araçlarla çıkmasına izin verilmiyor. Vatandaşlar yaya olarak bölgeye ulaşmaya çalışırken, bölgede güvenlik güçleri ile Artvin halkının gergin bekleyişi sürüyor.