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Meclis Genel Kurulu'nda 24 saatlik Cerattepe eylemi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cerattepe'de yaşanan doğa katliamına dikkat çekmek için Genel Kurul Salonu'nda 24 saatlik oturma eylemi düzenleyecek

09 Temmuz 2015 22:05

Hülya Karabağlı

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Cerattepe'de yapılması planlanan madencilik faaliyetini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurul salonundan 24 saat ayrılmama eylemi başlattı. "Genel Kurul salonundan 24 saat ayrılmayacağım, yemek de yemeyeceğim" diyen Bayraktutuan, madencilik faaliyetlerinin doğa katliamına yol açacağını, kendisinin de milletvekili olarak bu katliama karşı çıkan Artvinlilere destek vermek için bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Genel Kurul'un kapanmasının ardından Bayraktutan ve ona destek veren bazı CHP milletvekilleri, hazırladıkları "Diren Artvin, Diren Cerattepe" dövizlerini gazetecilere gösterdi.
Bayraktutan, madencilik faaliyetinin bölgede doğa katliamına yol açacağını, Cerattepelilerin buna karşı direndiğini, kendisinin de Artvin milletvekili olarak bölge halkına destek verdiğini söyledi.

Doğa katliamının ve bölge halkının güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmesinin engellenmesi için yetkililere ulaşmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını anlatan Bayraktutan, "Ya orada oturacaktım ya burada parlamentoda. Burada oturmaya karar verdim. Genel Kurul salonundan 24 saat ayrılmayacağım, yemek de yemeyeceğim" diye konuştu.

Basının da konuya duyarlılığını sağlamak için eylemini gerçekleştirdiğini ifade eden Bayraktutan, ilgili kararların geri alınmasını ve Artvin'in doğasının bozulmayacağı yönünde güvence verilmesini beklediğini kaydetti. Bayraktutan, yarın saat 16.00'ya kadar Genel Kurul salonundan ayrılmayacağını, bazı milletvekillerinin gruplar halinde zaman zaman kendisine destek vereceğini bildirdi.

Cerattepe ve Genya dağlarına Cengiz Holding tarafından altın madeni yapılmasına tepki gösteren Artvinliler, 21 Haziran'dan beri direnişlerini sürdürüyor. Zaman zaman jandarmayla da karşı karşıya gelen böle halkı, yarın  Türkiye’nin en geniş katılımlı çevre davasını açacak. 

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