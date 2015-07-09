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Çevre

Artvin Cerrattepe’de altın madeni tepkisine jandarma müdahalesi!

Can Dündar: Bir rantçının hırsı yüzünden Artvinliyle jandarma çatışırsa, rantçıyı kollayan Vali sorumludur

09 Temmuz 2015 15:02

Artvin Cerattepe ve Genya Dağı’nın Cengiz Holding tarafından altın madenine tepki gösteren halk ile jandarma karşı karşıya geldi. Jandarma, Cerattepe'ye çıkan yolları kapatarak, halkın geçişine izin vermiyor.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar kişisel Twitter hesabından “Bir rantçının hırsı yüzünden Artvinliyle jandarma çatışırsa, rantçıyı kollayan Vali sorumludur” dedi.

Artvinliler, "Milletin a.... koyacağız" diyen Mehmet Cengiz'e ait Cengiz Holding’in Cerattepe ve Genya Dağı’nı altın madeni açma planına karşı 21 Haziran’dan beri direniyor. Jandarma, ağaç kesimi için yer teslimine direnen çevrecilere müdahale için 30 dakika süre verdi. Çevreciler ise "dağılmayacağız" yanıtını verdi.

Esnafın kepenk kapattığı Cerattepe'de direnen çevrecilere destek olmak için halk, Artvin Valiliği önünde toplanmaya başladı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan "Cerattepe'de hukuk katlediliyor. Mahkeme kararları tanınmıyor. Bir kent tümüyle bir kişinin ihtiraslarına kurban ediliyor. Artvin CHP İl Başkanı Cerattepe Mevkiinde mahsur kaldı. Jandarma giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Artvin halkı akın akın Cerrettepe mevkiinde gidiyor. Üzücü olayların olmasında endişe ediyorum" dedi.  

Sosyal medyada da Arvtin’deki madene karşı tepkiler artıyor. Twitter’da yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Cerattepe için direnen Artvin halkı! yalnız olmadığınızı bilin, direnenler kazanır''

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar: “Bir rantçının hırsı yüzünden Artvinliyle jandarma çatışırsa, rantçıyı kollayan Vali sorumludur.”

Hürriyet Gazetesi yazarı Melis Alphan: “Ormanların katli için, Cengiz Holding’lerin cebinin dolması için jandarma ‘hazır ol’da

Tema Vakfı: “Haydi #Cerrattepe’nin yanında olalım. Hep birlikte #artvinedokunma diyelim"

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