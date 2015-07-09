T24 LogoT24 Logo
Çevre

Artvin'de 61 avukat ve 760 davacıyla Türkiye'nin en büyük çevre davası açılıyor

Artvinliler, Cengiz Holding'in yapmak istediği altın madenine karşı mücadele ediyor

09 Temmuz 2015 20:09

24 yıldan bu yana Artvin Cerattepe'de çevreyi tehdit eden maden faaliyetlerine karşı mücadele yarın (10 Temmuz) Türkiye’nin en geniş katılımlı çevre davasının açılmasıyla devam edecek.  Sabah saat 09.00’da, Artvin Adliyesi’nde buluşacak avukatlar, Türkiye Barolar Birliği ve TMMOB’nin desteklediği, 61 avukat tarafından hazırlanan, 760’ın üzerinde davacısı bulunan, 100 sayfanın üzerindeki dava dosyasını Rize İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere teslim edecek.

 

'Yargı denetimine fırsat tanınsın'

 

2013 yılında Cengiz Holding'in almış olduğu ÇED olumlu kararı, Rize İdare Mahkemesi  tarafından eksiklikler gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Bunun üzerine şirket bir genelgeye dayanarak, iptal edilen ÇED raporu yerine eksiklikleri ortadan kaldırdığını öne süren yeni bir rapor hazırlattı. Yeni raporunu doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunan şirket, böylece ÇED olumlu kararı aldı. Bu kararla birlikte, Rize İdare Mahkemesi’nin iptal kararı etkisiz hale gelirken, ÇED olumlu kararı da herhangi bir hukuki merci tarafından denetlenmeden doğrudan Bakanlık’tan onay almış oldu.

Yarın Artvinliler bu karara itiraz haklarını kullanacak. Dava dosyasında eksikliği tamamlandığı öne sürülen şirket raporunun yargı denetiminden geçmesini ve yargının bu denetimi yapabilmesi için de fırsat tanınmasını isteyecek.

ETİKETLER

artvin cerattepealtın madeniçed raporucengiz holdinghaber

İlgili Haberler

Artvin'in Kamilet Vadisi'nde HES imar planları iptal edildi

Artvin'de bölge halkı, yapımı devam eden Taşlıkaya HES projesinin imar planlarıyla, projenin ÇED raporunun uyuşmadığını fark ederek mahkemeye başvurmuştu

Artvin halkı altın madenine karşı yeşil nöbetinde

Cengiz Holding, Artvin Cerattepe ve Genya Dağı’na altın madeni açmak istiyor

Artvin Cerrattepe’de altın madeni tepkisine jandarma müdahalesi!

Can Dündar: Bir rantçının hırsı yüzünden Artvinliyle jandarma çatışırsa, rantçıyı kollayan Vali sorumludur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24