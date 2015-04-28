Artvin'in Kamilet Vadisi'nde HES imar planları iptal edildi

Artvin’in Arhavi ilçesindeki Kamilet Vadisi’nde yapımı devam eden Taşlıkaya HES projesinin imar planları hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Bir süredir Kamilet Vadisi’ndeki HES projesine karşı hukuk savaşı veren bölge halkı, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin onayladığı imar planlarıyla, projenin ÇED raporunun birbiriyle uyuşmadığını fark ederek iptal için mahkemeye başvurmuştu.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre; Rize İdari Mahkemesi, bu talebi dikkate alarak, bilirkişi heyetine başvurdu.

Heyet, 9 Eylül 2014 tarihinde incelemede bulunarak, santral için alınan plan kararları ile verilen koordinatların uyuşmadığına hükmetti. ÇED raporu ile imar planlarının örtüşmediği noktaları birkaç başlık altında toplayan bilirkişi heyeti, bu raporu mahkemeye sundu.

'Kamu yararına, mavzuata ve hukuka aykırı'

Bilirkişi incelemesini dikkate alan Rize İdare Mahkemesi, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi tarafından onaylanan planları kamu yararına, mevzuata ve hukuka aykırı bularak iptal etti.

Buna göre, ÇED nihai raporunda belirtilen alanlar dışında da kararların yer aldığı imar planlarının üst ölçekli çevresel değerlendirme plan notlarına aykırı olduğu tespit edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü’nün izin vermediği, ÇED raporunda da yer almayan alanlar üzerinde hazırlanan plan kararları, plan yapımına dair yönetmeliğe de aykırı bulundu.

Bu aykırı bulunan noktalardan biri projenin iki adet santral binası için izninin olmasına rağmen, bölgede yapılaşmaya yol açarak diğer alanlardaki yol bağlantısı için de plan kararının alınması olarak gösterildi.

Bir diğer usulsüz karar ise Orman Bölge Müdürlüğü’nün 6 metre genişliğinde yola izin vermesine karşılık, imar planında 10 metre planlanmasıydı.