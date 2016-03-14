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Çevre

Cerattepe'de ÇED iptal davası kapsamında bilirkişi incelemesi tamamlandı

Heyetin incelemeleri 5 saat sürdü

14 Mart 2016 23:38

Rize İdare Mahkemesi bilirkişi heyeti, Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde 751 gerçek ve tüzel kişinin müdahil olduğu 61 avukatın öncülüğündeki ÇED iptal davası kapsamında, Cerattepe maden sahasındaki incelemesini tamamlandı.

Cerattepe'de bilirkişi heyeti 1.5 kilometrelik insan zinciriyle karşılanmıştı.

CNN Türk’ün haberine göre, öğle saatlerinde madenin yapılacağı alana giden heyet, yaklaşık 5 saatlik inceleme gerçekleştirdi. Bölgeye giden yaklaşık 40 avukat, üniversitelerden öğretim görevlileri ve sivil toplum temsilcileri bilirkişi heyetine eşlik ederek bilgi verdi. Heyet, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Heyetin incelemelerinin uzun sürmesi nedeniyle Kafkasör bölgesinde bekleyen grup, yağmur nedeniyle il merkezine giderek Artvin şehir merkezi meydanında toplandı. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, burada yaptığı açıklamada, 2015 yılı temmuz ayında açtıkları 2. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun iptali davasının bilirkişi incelemesinin gerçekleştiğini belirtti.

Karahan, sabah saatlerinde kent merkezinden 11 kilometre uzaktaki Kafkasör mevkisinde ellerindeki pankart ve dövizlerle bilirkişi heyetini bekleyen, sağduyulu şekilde hareket eden vatandaşlara teşekkür etti.

Bilirkişi incelemesinin olumlu sonuçlanmasını istediklerini, hukuka ve adalete güvenmek istediklerini söyleyen Karahan, "Bugün hukukçuların anlattıklarından sonra başka bir karar çıkarsa, başka anlam taşır. Çok inanılmaz bir keşif yapıldı. Hocalarımız ve avukatlarımız son derece etkin bir anlatımda bulundu" dedi.

Karahan, yapılan açıklamaların ardından bilirkişi kararını açıklayıncaya kadar her gece gerçekleştirdikleri tencere tava eylemine de ara verdiklerini sözlerine ekledi.

 

Karar 2-3 ay sonra

 

Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın ise 5 saate yakın bir keşif yapıldığını, kararın çıkmasının ise 2-3 ayı bulabileceğini ifade etti.

Bilirkişi heyetinin bölgede verimli bir inceleme yaptığını, çok iyi bir anlatım gerçekleştirdiklerini kaydeden Kalın, "Esasen bir şey anlatmaya bile gerek yok. Dönüp doğaya bakmanız bile yeterli Cerattepe'de, Kafkasör'de. Biz yine de elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Mahkemelerin görevi adaletin gerçekleşmesine hizmet etmektir. Maddi gerçekliği tespit edip adalete, hakka hukuka uygun karar vermektir. Bugün Artvin halkı mahkemelerden adil bir karar bekliyor" diye konuştu. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da toplantıya katılarak açıklamaları izledi.

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