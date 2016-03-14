Cerattepe'de bilirkişi heyeti 1.5 kilometrelik insan zinciriyle karşılandı

Cerattepe'de toplanan, 'Madene hayır' yazılı atkılarla yol boyunca karşılıklı dizilerek 1.5 kilometrelik insan zinciri oluşturan yaklaşık 3 bin kişi, 'ÇED Olumlu' raporunun durdurulması istemiyle açılan dava için gelen bilirkişi heyetini karşıladı. Heyetin zırhlı araçların eşliğinde insan zincirinin ortasından geçişi sırasında vatandaşlar başlarını öne eğdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Muhammet Kaçar ve Adem Güngör'ün haberine göre, Artvin'deki Kafkasör Yaylası, Cerattepe Mevkii'ndeki madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 751 kişi ve 61 avukatın açtığı Türkiye'nin en büyük çevre davasında bilirkişi keşfi başladı.



3 bin kiş insan zinciri oluşturdu





Cerattepe'deki keşif için sabah erken saatlerde her yaştan yaklaşık 3 bin kişi Kafkasör Yaylasına çıktı. Yol boyunca, 'Biz sadece davul çalarız, toprağımızı ve geleceğimizi çaldırmayız', 'Artvin'in ekonomik geleceği maden değildir', 'Artvin'in üstü altından daha değerlidir' ve '3 kuruş için kıymaya değer mi?' yazılı pankartlar asıldı. Kafkasör Yaylasında ellerindeki 'Madene hayır' yazılı atkılarla yol boyunca karşılıklı dizilen vatandaşlar yaklaşık 1.5 kilometre boyunca insan zinciri oluşturdu, 'Cengiz şaşırma, sabrımızı taşırma' dövizleri açtı.





Başlarını önlerine eğdiler





Kafkasör Yaylası'na saat 12.30 sıralarında gelen Rize İdare Mahkemesi bilirkişi heyetine ait konvoya, aralarında zırhlı araçların da bulunduğu jandarma timleri eşlik etti. Konvoyun insan zinciri arasından geçişi sırasında toplananlar başlarını öne eğdi, sessizce geçişin tamamlanmasını bekledi.





Keşif heyetinde Kore gaziside yer aldı





Rize İdare Mahkemesi Başkanı Halil İbrahim Özgün başkanlığında oluşturulan bilirkişi heyetinde Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Orman Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Bedri Serdar, Harita Mühendisi Doç.Dr. Fevzi Karslı, İnşaat Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Adem Bayram, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Birol Elevli, Ziraat Mühendisi Prof.Dr. Coşkun Gürsel, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Çevre Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Nihal Bektaş ile Jeoloji Yüksek Mühendisi Doç.Dr. Mehmet Salim Öncel yer aldı. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile Yönetim Kurulu üyesi Avukat Bedrettin Kalın'ın yanı sıra Kafkasör'de bekleyen 89 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Sezgin ile 96 yaşındaki Hatice Yelkenci de keşif heyetine katılan isimler oldu. Kafkasör Yaylası girişinde yolu kapatan Jandarma, heyet dışındakilerin bölgeye girişine izin vermedi. Basın mensupları da keşif bölgesine alınmadı.



Kafkasör Yaylası'na gelen ve 'Madene hayır' atkısı açan 92 yaşındaki Erzade Yalçıntaş, Cerattepe'ye dokunulmamasını istedi, "Burası ilelebet yeşil kalsın" dedi. Ömrünün Cerattepe'de geçtiğini anlatan 85 yaşındaki Hilmi Algın ise, "Bana Cerattepe'nin üstü lazım. Doğanın altından çıkan madenden hiçbir hastaya ilaç olmaz. Doğanın üstü ise bütün hastalara ilaçtır. Gücüm yettiği kadar mücadele edeceğim" diye konuştu. 66 yaşındaki Arif Soydan ise "Cerattepe'den maden çıkarsa 'sıfır sekiz' diye bir il kalmaz" diyerek madene karşı olduğunu dile getirdi.



'Madene hayır' yazılı giysi giydirdiği Pascal adlı köpeği ile yaylaya gelen Mürivet Aktaş da, Cerattepe için mücadele edeceklerini dile getirdi. Artvin Trabzonsporlular Derneği üyeleri de, ünlü şarkıcı Kazım Koyuncu'nun fotoğrafının yer aldığı, 'Dağların ve denizlerin çocuklarını insanlıkta birleştiren şair ceketli çocuğun topraklarında maden istemiyoruz' yazılı bordo mavili flama açtı.