“Yargı kararına rağmen iş makineleri ve güvenlik güçleri Cerattepe’den çekilmedi”

Artvin'in Cerattepe bölgesinde maden şantiyesi alanına çıkmalarına izin verilen Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile yanındakiler bölgede inceleme yaptı. İnceleme heyetinden Neşe Karahan, yargı kararına rağmen iş makinelerinin ve güvenlik güçlerinin bölgeden ayrılmadığını söyledi.

DHA’nın haberine göre, öğle saatlerinde şantiye sahasına giden Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan ile dernek üyesi ve avukatı Bedrettin Kalın, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu Başkanı Ali Arabacı ile üyeler Eralp Atabek, Erol Çiçek ve Yakup Okumuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi, jandarma barikatında kimlik kontrolü yapılmasının ardından içeri alındı. Bu heyetle birlikte basın mensuplarının girişine ise izin verilmedi.

"Şirketin elemanlarını ve makinelerini gördük"

İnceleme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, bölgede şirketin elamanlarını ve iş makinelerini gördüklerini söyledi. Karahan, "Yargı kararına kadar bekleyeceklerini söylediler. Niye beklediklerini sorduk, iş yeri iznini, SSK kayıtlarını görmek istedik. Murgul’da olduğunu söylediler. İzinleri Murgul’da ama kendileri burada! 'Bize yasal ve yazılı izin gösterin' dedik, ‘Murgul’a gelin gösterelim’ dediler" diye konuştu.

Cerattepe’de her tarafın asker kordonu altında bulunduğunu kaydeden, askerlerin soğukta beklediğini anlatan Karahan, Atabarı Kayak Merkezi’ne de girilemediğini de belirterek, "Hem işletme sıkıntı yaşıyor, hem Artvin halkı" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun mahkeme kararı bitene kadar çalışmaların duracağını söylediğini hatırlatan Nur Neşe Karahan, "O zaman güvenlik güçleri ve şirket neden burada bekliyor? Tekrar bu soruyu yöneltmek istiyoruz. Artvin halkının yaşamsal alanı kısıtlanmış durumda. Askerlerimizin soğukta yatmaları bizi üzdü. Vatanı ve milleti korumakla görevli askerin buralarda sersefil edilmesi bizi gerçekten üzdü" diye konuştu.

Arabacı: Mahkemenin iptal kararı var

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu Başkanı Ali Arabacı da, “Eğer bir mahkeme kararından söz ediliyorsa zaten mahkemenin iptal kararı var. Anayasa’ya uygun davranan bir siyasal iktidarın öncelikle var olan iptal kararını uygulaması gerekir. Yasa bunu böyle söylüyor, Anayasa da böyle söylüyor" dedi.

Görülmekte olan davanın ne olacağının belirsiz olduğunu anlatan Arabacı, "Önce var olan kararın yerine getirilmesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz. Yoksa Başbakan’ın sözünün hiç mi karşılığı yok? Mahkeme keşke böyle bir karar vermiş olsaydı. Mahkemenin görevidir durdurmak yürütmenin değil" diye konuştu.