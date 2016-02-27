Erdoğan ve Davutoğlu arasında Cerattepe çatlağı: Bunlar yavru Gezicilerdir!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Artvin Cerattepe’de maden faaliyetlerine karşı eylem yapanlara karşı “Bunlar yavru Gezicilerdir” dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, eylemcilerle görüştükten sonra Cengiz Holding’in bölgedeki maden faaliyetleri hakkında "Yargı kararı çıkana kadar durdurulacak” demiş ve görüşmede eylemcilere “Gerekirse Artvinlilerle ben de yürürüm” dediğini aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ensar Vakfı Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın Artvin, Cerattepe’deki eylemlere ilişkin bölümü şöyle:

“Şimdi de Artvin'de bir Cerattepe olayı çıktı. Geziciler neyse bunlar da yavru Gezicilerdir. Bunlar Rize'de, Giresun'da, Samsun'da bulamadılar çıldırdılar. Görünüşte 3-5 ağacın kesilmesine karşı çıkmak için başlatılan eylemler de öyle bir çevre felaketi yarattılar ki, yürüyüşlerde 'Hâlâ anlamıyor musunuz, mesele ağaç değil' diyerek niyetlerini ortaya koydular. Bu provokasyon amaçlarına ulaşmadan hızını kesti.”

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Davutoğlu, Cerattepe için ne yapmıştı?



17-27 Aralık yolsuzluk soruşturması tapelerinde "Milletin a... koyacağız" dediği yansıyan Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır'ın bölgede maden çıkarma girişimi yerel halkın direnişiyle karşılanmıştı.

Davutoğlu, eylemler sürerken Artvin’de madene karşı çıkan Yeşil Artvin Derneği’nden temsilciler, ilin belediye başkanı, siyasi partilerin il başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Konya'da bir açılış törenine giden Davutoğlu burada yaptığı konuşmada, Artvin'den dernek temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğini belirtip hukuki süreç bitene kadar maden projesinin durdurulması kararı alındığını belirtti.

Artvin Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’ndan Artvin halkına sevindirici haber. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu maden şirketinin Artvin Cerattepe'deki çalışmalarını hukuki süreç bitene kadar durdurdu” denildi.

Davutoğlu, Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a verdiği demeçte (26 Şubat 2016) yaptığı görüşmeleri özetle şöyle aktarmıştı:

"Burada iki hassasiyetin aynı anda gerçekleşmesine ihtiyaç var. Artvin’de 2014 Ramazan Bayramı’nda yaylaları gezdim çocuklarla, 2-3 gün kaldım, muhteşem, dünya güzeli bir yer. Korunması şart. Ekosisteminin bozulmaması da şart. Ama öbür tarafta maden haritası çıkardığımızda her yeri maden neredeyse. Biz dersek ki “bu maden en kısa ve karlı yoldan çıkarılsın, çevreye ne olursa olsun” herkes tepki göstermekte haklı olur, ben de gösteririm. Söyledim Artvinli dostlara, belli şeyler var ki yapılırsa ben de sizinle birlikte tepki gösteririm, hatta yürürüm de Artvin’in sokağında. Açık galeri uygulamasına gidilirse, çünkü o zaman geniş alanda ve tıraşlama usulüyle çevreye büyük zarar verir. Açık galeri kapalı galeriye göre altı misli daha ucuz. Firma sahibi ile de konuştum. Artvinlilerin kaygılarının giderilmesi lazım. Biz bunları görmüyor değiliz. Empati yapıp bizim de kaygıları paylaştığımızı anlamaları lazımdı, zannediyorum toplantıda anladılar."