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Politika

Akşam: Cerattepe'de gövde gösterisi yapanlar Dolmabahçe'yi yakmaya kalkabilir; uzlaşma aramak ne kadar doğru!

"Almanlar bölgede cirit atıyor"

26 Şubat 2016 14:21

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla mahkeme süreci sonuçlanıncaya kadar durdurma kararı alınan Artvin Cerattepe'deki maden projesine karşı protesto eylemlerini Gezi eylemlerine benzetti. "Almanların bölgede cirit attığını" iddia eden Kelkitlioğlu, "Olaya ‘çevre duyarlılığı’ ile yaklaşıp uzlaşma aramak, başka hesapları olanları durdurur mu, bu soruya cevap aramak önemli" dedi. Kelkitlioğlu, "Bugün Cerattepe’de gövde gösterisinde bulunanlar, yarın Dolmabahçe ofisini yakmaya kalkarsa kimse şaşırmasın" görüşünü dile getirdi.

Kelkitlioğlu'nun Akşam'da "Cerattepe’den sonra Dolmabahçe’yi basmasınlar!" başlığıyla yayımlanan (26 Şubat 2016) yazısı şöyle:

3 Haziran 2013 tarihinde başlamıştı ‘Gezi’ olayları. ‘Çevre duyarlılığı’ başlığı altında başlatılan olaylar, kısa bir süre sonra kalkışmaya dönüşmüştü. O sıralar, Başbakan Erdoğan Fas, Cezayir ve Tunus seyahatine çıkmıştı. Olaylar giderek büyürken Erdoğan Türkiye’de yoktu. Bu sırada, ülke yönetiminde, Erdoğan’ın yakın çevresinde ‘aman bunları daha çok kızdırmayalım, geri adım atalım, yapacağımız açıklamalara özen gösterelim’ havası hakimdi.

Tarih 7 Haziran 2013 olmuştu ve Erdoğan dönüş yolundaydı. Birçok isim Erdoğan’ın havaalanında yapacağı konuşmaya odaklanmış ve ‘sorun çevre o yüzden çok sert konuşarak, ortamı daha çok germeyin’ telkinlerinde bulunuyordu. 
Erdoğan havaalanına indi ve toplanan kalabalığa hitaben ‘Gezi’ olaylarıyla ilgili çok sert bir konuşma yaptı. Bu konuşmaya rağmen, ‘Gezi’de derdi olanları heyet halinde kabul etti. Olanları bütün detaylarıyla anlatmasına rağmen heyetin ikna olmadığını, ‘meselenin ağaç değil, hâlâ anlamadınız mı’ mantığını görmüştü. 
Tavrını koydu ve ‘Gezi’ kalkışmasını savurdu! Daha sonraki günlerde yaşananlar Erdoğan’ın ne kadar haklı olduğunu teyit etti. 
Bugün gündemde Cerattepe var. Buradaki madeni hangi şirket çıkarıyor umurumda bile değil. Ortada bir hukuksuzluk varsa sonuna kadar gereği yapılsın. 
Ancak, mesele büyük fotoğrafı görebilmek, Cerattepe’de yaşananları çok iyi analiz edebilmek. 
Bakın! Almanlar bölgede cirit atıyor! Olaylara müdahale etmesi gereken emniyet güçleri arasında ‘paralel örgüt’ mensuplarının olduğu iddia ediliyor. 
Cerattepe’de yaşananları kaşıyanların hangi medya grupları olduğu ortada. 
Sahnelenmeye çalışılan oyun bu kadar muğlakken, olaya ‘çevre duyarlılığı’ ile yaklaşıp uzlaşma aramak, başka hesapları olanları durdurur mu, bu soruya cevap aramak önemli. 
Bugün Cerattepe’de gövde gösterisinde bulunanlar, yarın Dolmabahçe ofisini yakmaya kalkarsa kimse şaşırmasın. Bu ve buna benzer kalkışmalar çok yakın tarihimizde var.

 

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