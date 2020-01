Başbakan Ahmet Davutoğlu, Artvin Cerattepe'de bölge halkının karşı çıktığı maden projesine ilişkin olarak, hukuki süreç bitene kadar projenin durdurulması yönünde karar alındığını açıkladı. "Her kesimden bu hukuki sürece saygı gösterilmesini bekliyoruz" diyen Davutoğlu, "Maden çalışmalarının açık galeri olarak çalışması konuşulduysa da çevreye zarar vermemesi için kapalı galeri çalışmasına karar verilmiştir. Ağaç kaybına izin verilmeyecektir. Artvin’in, Cerattepe’nin zarar görmemesine özen gösterilecek" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun Cerattepe için Artvin'den gelen heyet ile yaptığı görüşmesi sırasında Artvin Belediyesi de resmi Facebook hesabından bir açıklama yaparak, Davutoğlu'nun "hukuki süreç bitene kadar Cerattepe'de maden projesinin durdurulduğunu açıkladığını" duyurmuştu.

Davutoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Önümüzdeki 4 yılda da sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. 1 Kasım seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanımızdan görevi aldıktan sonra hükümetizi kurduk ve vaatlerimizi gerçekleştirmeye başladık. İki hafta önce Mardin'i ziyaret ettim. Hem de teşekkür için hem de atacağımız adımları ilan etmek için. Aziz Konya size Mardin'den, Erzincan'dan selam getirdim. Kim ne derse desin, hangi zalim odak ne plan yaparsa yapsın. Türkiye birdir, bir olacaktır. Diridir, diri olacaktır ve her zaman başı dik olacaktır.

"Mahkeme süreci bitene kadar

Cerattepe'deki maden projesi durduruldu!"

Artvinden gelen dernek temsilcileriyle bir araya gelerek bilgi aldık. Konya’ya gelmemden hemen önce onlarla birlikteydim. Şunu ifade etmek isterim ki Türkiye’nin havası, suyu, toprağı hepimize, 78 milyona emanettir. Artvin dünyanın en güzel coğrafyalarından birisidir. Her birinin korunması bizim için asli bir görevdir. Zengin maden kaynaklarımızı değerlendirmek de görevimizdir. Hangi görüşte olursak olalım şu konuda anlaşabilmeliyiz; bu ülkenin taşını, toprağını, suyunu koruyacağız. Aynı şekilde bu ülkenin doğal kaynaklarının da ekonomiye bir katkı olarak sunulması için çalışacağız. Bunlar birbiriyle çalışan tutumlar değil. Bu her iki önceliği birlikte gözeden anlayışta olmalıyız. Artvin’de başlayan mevcut proje, çevre ile ilgili her türlü tedbiri aldığımız bir projedir. Maden çalışmanın açık galeri olarak çalışması konuşulduysa da çevreye zarar vermemesi için kapalı maden çalışmasına karar verilmiştir.

Ağaç kaybına izin verilmeyecektir. Artvin’in, Cerattepe’nin zarar görmemesine özen gösterilecek. Bu tedbirler bizim çevreye gösterdiğimiz hassasiyeti ortaya koymaktadır. O suyundan içtiğim Artvin’in güzelliklerini korumak bizim en temel borcumuzdur. Kamu düzenini sağlar, bu çerçevede atılan adımlardan yanlış uygulama olursa bunu yaparız.

Sivil toplum dünyasından gelen arkadaşlarımızın kaygı ve endişelerini dineldim. Bazı teminatlar da verdim. Öncelikle Cerattepe’deki mahkeme kararı sonuçlana kadar proje durdurulacak.

Bu konunun istismar edilmesine asla izin vermeyiz. Maden işletmesi kesinlikle kapalı galeri olacak. Galeriden çıkarılacak maden yerinde değil taşınarak işletilecek. Galeriden çıkarılan madenin taşınması teleferikle olacak. Madenin teleferikle taşınması için kesilen ağaçlar minimum tutulacak ve misliyle yenileri dikilecek. Doğal zenginliğimizin korunmasına dair aldığımız tedbirlere rağmen "Biz zenginliklerimizin yer altında kalmasını istiyoruz" derlerse bunu hoş karşılamamız mümkün değildir.

Bir takım illegal gösterilere girilmeye çalışılırsa kamu düzeni yapılacaktır. Her kesimden bu hukuki sürece saygı göstermesini bekliyoruz. Bütün Artvinli kardeşlerimize sesleniyorum, bunu istismar eden çevrelere izin vermeyiniz.