Artvin Belediyesi: Davutoğlu açıkladı; Cerattepe'de maden projesi durduruldu!

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cerattepe için Artvin'den gelen heyet ile yaptığı görüşmesi sırasında Artvin Belediyesi resmi Facebook hesabından bir açıklama yaparak, Davutoğlu'nun "hukuki süreç bitene kadar Cerattepe'de maden projesinin durdurulduğunu açıkladığını" duyurdu. Başbakanlık kaynakları da belediyeden yapılan bu açıklamayı doğruladı.

Başbakan Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde, ilgili bakanlar, Artvin Valisi, Belediye Başkanı, il milletvekilleri, Yeşil Artvin Derneği yöneticileri ve diğer ilgililerle bir araya gelip, Cerattepe'de halkın karşı çıktığı maden projesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sırasında Artvin Belediyesi, Facebook'tan bir açıklama yaparak Cerattepe için şu müjdeyi verdi:

"Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’ndan Artvin halkına sevindirici haber. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Maden Şirketinin Artvin Cerattepe 'deki çalışmalarını Hukuki Süreç bitene kadar durdu."