Cerattepe 'ikna heyeti'ne tepki: Bütün masraflar maden şirketleri tarafından karşılanıyor

Artvin Cerattepe'de yapılmak istenen madenle ilgili İl Genel Meclisi tarafından hazırlanan rapora tepki geldi. Maden şirketleri tarafından finanse edildiği öne sürülen İl Genel Meclisi üyelerinin, ülke genelinde çeşitli maden sahalarında yaptığı inceleme gezilerinin ardından hazırlanan rapor, bir tür 'nasihat heyeti' tavsiyelerinden oluşurken, gelişmeleri izleyen Artvinli gazeteci Sami Özçelik, maden şirketi tarafından geziye götürülen heyetin AKP'li il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluştuğuna söyledi.

Özçelik heyetin çalışmalarıyla ilgili ayrıca "Bütün masraflar da maden şirketleri tarafından karşılanıyor" dedi.

Odatv’den Yusuf Yavuz’un haberine göre, Artvin İl Genel Meclisi Üyeleri, İzmir, Kastamonu, Eskişehir ve Artvin'deki çeşitli maden sahalarında inceleme gezileri yaparak bu gezilerdeki izlenimleri bir rapor halinde kamuoyuna duyurmak istedi. Ancak Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu başkanlığındaki maden heyetinin kamuoyunu ikna etmeyi amaçlayan bu görüşmelere halktan ve sivil toplum örgütlerinden sert tepki geldi.

İkna heyeti toplantısına tepki

Maden heyetinin raporunu kamuoyuna açıklamak amacıyla Artvin'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısını haber alan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile Yönetim Kurulu üyesi Avukat Bedrettin Kalın'ın da bulunduğu yaklaşık 50 kişi toplantının yapıldığı salona geldi. Yeşil Artvin Derneği üyeleri ile İl Genel Meclisi üyeleri arasında yaşanan tartışmaların ardından, Murgul'daki bakır işletmesinde çalışan yakınlarını kanserden kaybettiğini anlatan bir kişiye İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu, "Yarınımızın garantisi var mı?" diye yanıt verince yuhalanarak protesto edildi.

Tepkilerin artması üzerine basın toplantısı tamamlanamadan sona ererken Yeşil Artvin Derneği yöneticileri ve üyeleriyle İl Genel Meclisi üyeleri salondan ayrıldı.

“Bu mücadele, hiçbir dönemde siyasi bir kimlik kazanmadı”

Artvin'de tepkilere neden olan maden heyetinin inceleme gezilerinin maden şirketince finanse edildiğini öne süren gazeteci Sami Özçelik, yöre halkının anayasal haklarını kullanarak 25 yıldır Ceratepe'deki maden projesine karşı çıktığına dikkat çekerek, "Maden Kanunu olarak bilinen 5177 sayılı kanun, Türkiye’de yapılan madenciliğin kamuya ve ekonomiye hiçbir fayda sağlamadığını ortaya koyuyor. Buna karşın bir grup maden şirketi tarafından geziye götürüldü. Bu kişilerin arasında 25 yıllık maden mücadelesini layıkıyla bilen ve o zor yılları yaşayan kişi sayısı oldukça az. Diğerleri Cerattepe’yi ya hiç bilmiyor, ya da madencilerin anlattığı kadarıyla biliyor! Geziye katılanlar arasında AKP İl Genel Meclisi Üyelerinin bazıları, Muhtarlar ve Belediye meclis üyeleri yer alıyor. Bu kişilerin çoğu maden mücadelesini yaşam alanı mücadelesinden çok kendi görüşlerini yansıtmadığı için siyasi bir mücadele olarak niteliyor. Oysa bu mücadele, hiçbir dönemde siyasi bir kimlik kazanmadı. Bugüne kadar her parti, STK’lar, Odalar, kuruluşlar, Artvinlilerin en geniş tabanlı ortak platformu olan Yeşil Artvin Derneği Çatısı altında tüm siyasi kimlik ve fikirlerini bir kenara bırakarak, Artvin kimliği ile yan yana gelerek mücadele verdi" görüşünü dile getirdi.

Artvin’in neredeyse tamamını içine alan 325 maden ruhsatı verildiğine dikkati çeken Özçelik, Cerattepe’de ise 2 maden projesi bulunduğunu belirterek, "Bu projelerin yarısı işletmeye alınsa, Artvin diye bir ilin kalmayacağı çok açık bir şekilde dile getiriliyor" dedi.

“Bütün masraflar maden şirketleri tarafından karşılanıyor”

Maden şirketince kurulan 'maden ikna heyetleri'nin Türkiye'deki madenleri gezdirdiğini dile getiren Özçelik, "Önce Yusufeli’nden bir heyet, Türkiye’nin maden tesislerini gezdi. Bunun nedeni, Yusufeli’nde işletilmesi düşünülen Altın madenciliğine karşı halkın tepkisini önceden önlemek ve kırmak. Bütün masraflar da maden şirketleri tarafından karşılanıyor. Yusufeli Maden Heyeti döndü ve gezi inceleme ile ilgili bir rapor hazırladı. Bu rapor yerel basında kamuoyu ile paylaşıldı" diye konuştu.

Artvin il merkezi için de benzer bir 'maden akil heyeti' oluşturulduğunun altını çizen Özçelik, "Bu heyet içinde yer alan kişiler gittikleri yerlerde madenciliğin nasıl yapıldığını, maden şirketlerinin madenci yetkililerinden öğreniyor" ifadelerini kullandı.

Maden heyetinden 13 öneri

Söz konusu heyetin 19-26 Mart tarihleri arasında yaptığı maden gezilerinin ardından hazırladığı rapora ilişkin görüşlerini de sıralayan Özçelik, maden heyeti gezisinin olumlu geçtiği izlenimi yaratılmak istendiğini ve Artvin’in en önemli gündem maddesi olan Cerattepe'ye ilişkin 13 maddelik öneride bulunulduğunu vurgulayarak, o önerileri paylaştı.

Madenle ilgili kaygıların giderilmesi için benzeri bilgilendirmelerin gerekliliğinin altı çizilen 'maden ikna heyeti'nin raporunda, madenciliğin turizm ve diğer sektörlerle birlikte ekonomik güç olarak yapılabileceğinin kamuoyuna anlatılması gerektiği ifade edilerek, "Çevreye zarar vermeden madenciliğin yapılabildiğini insanlara bilimsel şekilde anlatılması gerektiği, iletişim kanallarının açık tutmasının art niyetli olan kişileri devre dışı bırakacağı, Ruhsat alanının ÇED alanına çekilerek yerleşim yerlerinde herhangi bir çalışmanın olmayacağının ifade edilmesi gerektiği, sosyal sorumluluk politikalarının geliştirilmesi ve yatırımların desteklenmesi gerektiği, sivil toplum örgütleri, halk içerisindeki kanaat önderleri ile belirli program dahilinde maden sahalarının nasıl işletildiğinin gösterilmesinin olumlu olacağı, maden çıkaracak firma ile halk arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği" gibi önerilere yer verilmesi dikkat çekiyor.