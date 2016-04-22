Sözcü: Cerattepe'de maden izni 40 değil, 4 bin hektar için

Cengiz Holding'in sahibi işadamı Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Holding'in altın ve bakır madeni çıkarmayı planladığı Artvin Cerattepe'deki maden projesinin sanılandan çok daha büyük bir alanı kapsadığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü Murat Cavunt, Cengiz'e sadece 40 hektar için değil, Artvin'i neredeyse tamamını kapsayan 4 bin 406 hektarlık alan için maden ruhsatı verildiği söyledi. Cavunt "4 bin 406 demek Artvin merkezini de içine almak demek" dedi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Rize İdare Mahkemesi'nin belirlediği 7 kişilik uzman heyetin katılımıyla yapılan keşif sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü Murat Cavunt, verilen iznin kapsamıyla ilgili açıklama yaptı.

Çevre Bakanlığı'nın Cerattepe'de yapılacak altın madenciliğine verdiği olumlu ÇED raporunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davayla ilgili konuşan Murat Cavunt, Cengiz Holding'e maden ruhsatının Artvin il merkezini de içine alan 4 bin 406 hektarlık alan için verildiğini söyledi. Cavunt mahkemede şunları söyledi: "Enerji Bakanlığı tarafından 2012'de şirkete verilen 4 bin 406 hektarlık ruhsat, altın, bakır, çinko, gümüş çıkarma ruhsatıdır. İl müdürü ise ÇED alanının 40 hektar olduğunu söylüyor. Çünkü Türkiye'de uygulanan yöntem budur. Önce lokal olarak küçük alanlar için başvurulur. Daha sonra kanser hücresi gibi yayılır ve bitişik alanlar için ÇED alınır. 2014'te tam da böyle olmuş ve bakır alanının bitişiğine açık altın işletmesi için de ÇED başvurusu yapılmıştır.”

Davanın 40 hektar için olduğunu söyleyen Cavunt, "Ancak 4 bin 406 hektar alanda madenle ilgili bir işlem yapılacaksa Artvin'in buradan kalkması gerekir. Yanlış anlaşılmasın ama 4 bin 406 demek Artvin merkezini de içine almak demek" dedi.