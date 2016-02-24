Cerattepe toplantısında ne konuşuldu?

Artvin Cerattepe'de devam eden maden protestolarına ilişkin Başbakan Ahmet Davutoğlu, 14 kişilik bir heyetle görüştü. Orman Mühendisi Oğuz Kurdoğlu toplantıya ilişkin “Başbakan bizi anladığını, süreci birlikte yöneteceklerini ve mutlaka bir orta yol bulunacağını söyledi” diye konuştu.

Radikal’den Serkan Ocak’a konuşan Kurdoğlu’nun toplantıya dair yaptığı açıklamalar şöyle:

“Hukuki süreçten kastı ilk keşiften sonra mı (14 Mart), Danıştay’ta süreç tamamlana kadar mı bunu tam kesin değil. Ancak bizim anladığımız hukuki süreç Danıştay kararıyla son bulur.

Bu bir zafer değil. Sayın Başbakan “İletişim kanallarını açık tutalım, sürekli haberleşelim” dedi. Bu çok önemli, Arvin halkının bu anlamda en üst makam tarafından muhatap alınması son derece önemli bir gelişme. Belki ilk kez böyle bir tartışma ortamı oluştu. Başka taleplerimiz de oldu. ‘Marjinalleştirme, başka grupların gelmesi vs.’ olduğunun söylenmesinin bizi üzdüğünü söyledik."

"Artvin’de halk plastik mermiyle gazla ilk tanıştı” diyen Kurdoğlu, “Vatandaşların elinde taş yok, sopa yok. Çok sayıdaki polisin olması ortamı gerdi. Asıl ortamın gerilmesinin sebebi de şirketin Cerattepe’ye çıkması. Şirketin faaliyet durdu ancak malzemelerin aşağıya indirmesi gerginliği tamamen bitirir.

Başbakan bizi anladığını, süreci birlikte yöneteceklerini ve mutlaka bir orta yol bulunacağını söyledi.

Başbakan ayrıca bahsedilen 3500 ağaçtan bir tane fazla kesilmesi durumunda madeni bizzat kendisinin mühürleyeceğini de belirtti.

Kurdoğlu şunları da sözlerine ekledi: “Bana kalırsa meselenin sadece ekoloji tarafı yok. Arvin’in sosyal ve kültürel tarafı da var. Bu maden açılırsa bunu da yok edecek. En az ekosistemin zarar görmesi bu durum da Artvin’i bitirir.”

Cerattepe’de bundan sonra 14 Mart’ta bilirkişi heyeti incelemede bulunacak. Rize İdare Mahkemesi de buradan gelecek rapora göre kararını verecek. Sonra tarafların itirazları süreci başlayacak. Dosya Danıştay’a kadar gidecek. Nihai kararı ise aylar sonra Danıştay verecek.

Davutoğlu’nun beyanına göre şu anda madencilik faaliyeti başlamayacak. Ancak Artvinliler polis korumasında olan şirkete ait iş makinelerinin de Cerattepe’den indirilmesini talep ediyor.

Toplantıya kimler katıldı?

Öğle saatlerinde başlayan toplantıya Ahmet Davutoğlu’nun yanında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Güldemet Sarı ve Artvinli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yer aldı. Dört milletvekili bazı genel müdürler de katılımcılar arasındanydı. Artvin’den ise Yeşil Artvin Derneği’nin Başkanı Nur Neşe Karahan, avukat Bedrettin Kalın ve KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ile birlikte 14 kişi toplantıya katıldı.

Ne olmuştu?

Artvinliler, 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında ortaya çıkan bir ses kaydından "Bu milletin a.... koyacağız" diyen iş adamı Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Holding'in bünyesinde bulunan Eti Bakır'ın bölgede maden arama ve çıkarma çalışmalarına başlamaya hazırlanmasını eylemlerle karşılamıştı. Polisin eylemlere sert bir şekilde müdahale etmesi nedeniyle yaralananlar ve biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan gösterici ve basın mensupları olmuştu.