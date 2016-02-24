Cerattepe eylemlerinin sürdüğü Artvin'de 8 ayda 11 maden projesine onay çıkmış!

Cerattepe’de, Cengiz Holding’in madencilik faaliyetlerine karşı çıkan halk ile polisin karşı karşıya gelmesiyle gündeme gelen Artvin’de Haziran ayından beri 11 maden projesine onay çıktığı ortaya çıktı. Sadece Şubat ayında 4 maden arama projesi için ÇED sürecini başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerinden olan Artvin’de 6 maden projesi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi” yapılmasına gerek duymadı.

Onay verilen projeyi yürütecekler arasında Ramsey Grup da var

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Akdeniz Resources Madencilik firması, Yusufeli ilçesinin Tekkale köyünde iki ayrı ruhsat alanında bakır, kurşun, çinko, gümüş ve altın madeni aramak için başvuruda bulundu. Çevre Bakanlığı, aramayı sondaj yöntemiyle yapacağını belirten firmanın projesini uygun buldu ve ÇED sürecini 16 Şubat’ta başlattı. Aynı şirketin Yusufeli ilçesinin Çevreli Köyü’ndeki iki ayrı ruhsat alanında maden aramak için yaptığı başvuruları da birer gün arayla 15 ve 16 Şubat’ta uygun bulundu.

Bu projeler için de ÇED sürecinin başlatılmasına onay verildi. Artvin’in 4 ayrı noktasında maden arayacak olan Akdeniz Resources firmasının büyük ortağının Kanadalı Mediterranean firmasının olduğu belirtildi. Firmanın ortakları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Remzi Gür’e ait Ramsey Grubu’nun da bulunduğu öğrenildi.

ÇED’e gerek duyulmadı

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün de Şavşat Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde ormanlık alanda açacağı Patlatmasız Taş (Bazalt) Ocağı için 14 Eylül’de yaptığı başvuruya bakanlık 4 gün içinde yani 18 Eylül 2015 günü “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün Fıstıklı Köyü’nde ormanlık alanda açacağı taş ocağı için 29 Temmuz 2015’te “ÇED gerekli değildir” kararı çıktı. Karayolları’nın Arhavi Güneşli-Dikyamaç Köyü mevkiinde gerçekleştireceği “Bazalt Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” için 8 Temmuz 2015’te, Ardanuç Güleş Köyü mevkiindeki Patlatmalı Bazalt Ocağı projesi için de 23 Haziran 2015’te “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alındı.

Murgul’da da maden arayacak

Yine Cengiz Holding’e ait olan Eti Bakır A.Ş’nin Murgul Başköy Köyü sınırları içerisinde metalik maden arama amacıyla sondaj yapmak için yaptığı başvuru üzerine bakanlık 14 Eylül 2015’te projeyi uygun bularak ÇED sürecini başlattı. AMG Mineral Madencilik A.Ş’nin Yukarımaden ve Aşağımaden köyü mevkiinde yapacağı yarma ve sondaj yöntemi ile maden arama faaliyeti için 25 Haziran 2015 tarihinde “ÇED gerekli değildir” kararı çıktı. Yavuz Türkel tarafından Merkez ilçesi Derinköy mevkiinde açılacak maden ocağı için 16 Haziran 2015’te “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı alındı.

TEMA: Ekolojik yıkım başlar

Artvin’de yıllarca madencilik faaliyetleri üzerine çalışan TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Duman yaşananlara tepki gösterdi. Duman, Cerattepe’deki madencilik faaliyetlerinin kesintisiz 186 bin hektarlık ladin ormanı içinde yapılacağını vurgulayarak “Ormanı parçaladığınızda canlı yaşamı da dağılır. Orada bir yara açtığınızda ekolojik yıkım başlar” dedi.