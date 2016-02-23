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Çevre

Davutoğlu, yarın Cerattepe için Yeşil Artvin Derneği'yle görüşecek

Yarın 11'de Ankara'da gerçekleşecek görüşme heyetinde bilim insanlarının da olduğu öğrenildi

23 Şubat 2016 14:58

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılmasına karşı çıkan bölge halkıyla birlikte eylemlerde bulunan ve yöneticisinin de gözaltına alındığı Yeşil Artvin Derneği üyelerine yarın için randevu verdi.

Sözcü’den Gökmen Ulu’nun haberine göre; Artvin’de Cerattepe’deki “madene hayır” eyleminde yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir hükümetten randevu talep eden Yeşil Artvin Derneği’ne olumlu cevap geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu dernek temsilcileriyle yarın görüşeceğini açıkladı. Yarın saat 11:00′da Ankara’da gerçekleştirilecek görüşme için Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Meşe Karahan ve beraberindeki heyet hazırlıklara başladı. Heyette bilim insanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Geçen hafta maden işletmesine karşı çıkan Artvinliler araçlarla Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde araçlarla yolu kapatmış, bunun üzerine polis ve jandarma iş makinesi önünde bekleyen ve aralarında Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan'ın da bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almıştı.

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