Cerattepe'de yürüyüşe polis müdahalesi; 1'i ağır 26 kişi yaralandı!

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde kurulması planlanan maden işletmesine karşı tepkiler devam ediyor. Cerattepe'ye gitmek için hastane önünde toplanan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise yaptığı açıklamada, maden ocağı açılmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi. Eroğlu; "Eylemciler, yolu kapatmak için ağaç kesmişler. Hatta yakmışlar. Onları tespit edip gerekli cezayı vereceğiz" dedi

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Yeşil Artvin Derneği’nin çağrısıyla bugün saat 11.00’de Otopark Meydanı’nda çoğunluğu kadın olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi toplandı. Cerattepe’ye doğru yürüyüşe geçen grup, “Cengiz kaç kaç kadınlar geliyor” sloganları attı. Alkışlar ve grubun önünde akordeon çalan yöresel sanatçının müzikleri eşliğinde yürüyen grup, yarım saat sonra Hastane Kavşağı’na geldi.

Hastane kavşağında TOMA destekli çevik kuvvet ekipleri barikat oluşturarak grubun geçişine izin vermedi. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, polis müdürlerine, “Sadece kadınlar polis araçlarına binerek Cerattepe’ye çıkmak istiyor. Bize müsaade edin” dedi. Polisin, “İçinizden birkaç temsilciyi götürelim” isteğine karşı çıkan Karahan, tüm kadınların maden bölgesine gitme isteğini tekrarladı. Polisler, yetkililerle görüşmek için gruptan süre istedi ancak daha sonra hiç kimsenin yukarı çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Bu arada Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’nün, yer tahsisi yapılmadan ağaç kesildiğine ilişkin yazısı da çoğaltılarak katılımcılara dağıtıldı.



"Başbakan'dan randevu talep ettik"



Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, “Bugün kadınlar önde. Çok masum bir isteğimiz var. Polisin kendi araçlarıyla Cerattepe’ye çıkmak istiyoruz. Oradaki durumu gözlerimizle görmek istiyoruz. Bize söylenen her şeyin yalan olduğunu biliyoruz. Az önce Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan da randevu talep ettik. Birkaç gün içinde cevap bekliyoruz. Biz harekete geçtiğimizde yüzlerce polisi buraya yığmayı başaranlar bu kadar kadını yukarı götürmeyi beceremiyorlar mı? Biz oraya yürüyerek de çıkarız. Biz dağlarda yaşayan insanlarız” dedi.





Davutoğlu'ndan Cerattepe açıklaması



Grupta bulunan kadınlardan 61 yaşındaki Şadiye Dönmez, “Biz madeni vermeyeceğiz. Cerattepe’yi kurtaracağız. Bize terörist diyorlar ya. Asıl terörist kendileri. Yolumuzu kesmişler. Gaz atıyorlar. Ben astım hastasıyım. Buna rağmen Cerattepe’yi kurtarmak için yine buraya geldim, yollara düştüm. Bize marjinal diyorlar. Ben marjinal nedir bilmem. Cerattepe bizimdir bizim kalacak. Soyadım Dönmez bu yoldan da dönmeyeceğim” dedi. Müesser Şeyhoğlu ise, “Bu madenin çıkmasına izin vermeyeceğiz. Madeni çıkaranlar gelsin bizimle konuşsun. Bizi oraya göndermiyorlarsa onlar buraya gelsin. Biz Türk oğlu Türküz, ellerimizde Türk bayrağıyla buradayız. Bu yeşili, bu ağaçları onlar mı büyüttü de şimdi kırıp döküyorlar. Biz sadece oraya çıkıp ne yaptıklarına bakmak istiyoruz” diye konuştu.



"Gaz sıkmayın"



Bu arada gruptaki kadınlardan birinin megafonla polislere, “İçimizde astım hastaları var. Bugün gaz sıkmayın ve farklı müdahalede bulunmayın” diye uyarı yapması dikkat çekti.



Grubun bekleyişi sürüyor



Yaklaşık 2 saat Cerattepe'ye çıkmak için bekleyen gruba saat 13.30 sıralarında polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak grubun önündeki kadınlar polis barikatını aşmak için yürümeye başlayınca, polis ekipleri önce kalkanlarla grubu dağıtmaya çalıştı. Bu sırada çok sayıda kadın yere düştü ve ezilme tehlikesi atlattı. Bunun üzerine grubun arkasındaki erkekler de polise taş atarak karşılık vermeye başladı. Polis ekipleri de biber gazı ve plastik mermilerle gruba müdahale etti. Ayrıca TOMA'dan da grubun üzerine tazyikli su ve gaz sıkıldı. Bu sırada bazı polisler copla kadınlara vururken, uzaklaşan grubun bir süre sonra yeniden toplanması üzerine polis farklı yönlerden daha fazla biber gazı sıkmaya başladı. Gazdan ve plastik mermilerden etkilenen çok sayıda kadın 100 metre mesafedeki Artvin Devlet Hastanesi acil servisine taşındı. Ayrıca ambulanslarda da bazı göstericilere müdahale edildi. Gazdan kaçmaya çalışan bir çok kişi çevre binalara sığındı. Polisin çok sert müdahalesinin ardından barikata daha uzak bir yerde toplanan grubun bekleyişi sürüyor.



26 kişi yaralandı

Müdahale sırasında 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara müdahale edildi. Polisin müdahalesinin ardından geri çekilmek zorunda kalan grup Artvin Valiliği önünde toplandı, 'Vali istifa' sloganları attı.



Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatan ve aralarında Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile bazı dernek üyelerinin de yer aldığı kişiler yere uzanarak yattı, bazıları da yere oturdu.



Nur Neşe Karahan: Mücadelemiz sürecek



Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan polisin çok sert müdahalesi sonrası çok sayıda arkadaşlarının yaralandığını belirterek, "Plastik mermi ve biber gazı ile ne olduğunu bilmediğimiz değişik gazlar kullanıldı. Artvin halkı mücadele veriyor. Bu mücadelemiz sürecek" dedi.





"Eylemciler ağaç yaktı"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin'in Kafkasör Yaylası'na bağlı Cerattepe bölgesinde maden ocağı açılmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi. Bakan Eroğlu, "Yolu kapatmak için ağaç kesmişler. Hatta yakmışlar. Onları tespit edip gerekli cezayı vereceğiz" dedi. Cerattepe'de şu ana kadar tek bir ağacın kesilmediğini savunan Eroğlu, "Ben madenciliğe karşı değilim; ama vahşi madenciliğe karşıyım. Çevreyi tahrip edilmeyecek şekilde madenlerin çıkarılması işlenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.