Bakan Faruk Çelik: Cerattepe'de olanlarla ilgili çok bilgim yok

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, memleketi Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Bölgesi'nde bir şirketin bakır madeni çıkarmak istemesi nedeniyle çıkan olaylarla ilgili gazetecilerin sorusuna, "Cerattepe'de olanlarla ilgili şu anda çok bilgim yok" yanıtını verdi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Antalya'da 23 Nisan'da açılışı yapılacak dünyanın en büyük organizasyonlarından Expo 2016 Antalya'nın yönetim kurulu başkanı da olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Çiçek ve Çocuk' temasıyla Expo 2016'nın düzenleneceği Aksu İlçesi'ndeki 112 hektarlık sergi alanında yönetim kurulu toplantısına katıldı. Alandaki çalışmaları da inceleyen Bakan Faruk Çelik, gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Faruk Çelik'e, memleketi Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Bölgesi'nde bakır madeni çıkarmak isteyen şirketin araçlarını engellemek amacıyla bölgede sabahlayan ve barikat kuran eylemcilere polisin müdahalesi soruldu. Cerattepe'deki olaylarla ilgili bilgisi olmadığını belirten Bakan Çelik, "Dün bakanlığın bütçesi vardı, gece 02.00'ye doğru bitti bütçemiz. Öteden beri tartışılan bir konu ama şu anda Antalya'da bulunuyoruz, Expo'nun güzelliğini Türkiye'ye yaşatsak daha isabetli olur diye düşünüyorum. Diğer konuları Ankara'da başka vesilelerle değerlendiririz" dedi.



"Yemek kokusu sorusu"



Bakan Çelik, Expo alanında Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen mimari tasarımlarıyla hazırlanan ve bölgesel yemeklerin sunulacağı restoranların yayacağı yemek kokusu için alınan önlemlere yönelik soruya ise önce çok şaşırdı. Bakan Çelik, "Yani bazen yemek kokularının da yabana atılır tarafı yoktur. Cezbetmesi gerekiyor ama onların çevresel anlamda bütün değerlendirmeler yapılıyordur, yapılacak. O yönüyle bir sorun olacağı kanaatinde değilim. Hava sirkülasyonu iyidir Antalya'nın" diye konuştu.