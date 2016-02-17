T24 LogoT24 Logo
Çevre

Bakan Faruk Çelik: Cerattepe'de olanlarla ilgili çok bilgim yok

"Dün bakanlığın bütçesi vardı, gece 02.00'ye doğru bitti bütçemiz"

17 Şubat 2016 16:14

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, memleketi Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Bölgesi'nde bir şirketin bakır madeni çıkarmak istemesi nedeniyle çıkan olaylarla ilgili gazetecilerin sorusuna, "Cerattepe'de olanlarla ilgili şu anda çok bilgim yok" yanıtını verdi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Antalya'da 23 Nisan'da açılışı yapılacak dünyanın en büyük organizasyonlarından Expo 2016 Antalya'nın yönetim kurulu başkanı da olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Çiçek ve Çocuk' temasıyla Expo 2016'nın düzenleneceği Aksu İlçesi'ndeki 112 hektarlık sergi alanında yönetim kurulu toplantısına katıldı. Alandaki çalışmaları da inceleyen Bakan Faruk Çelik, gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Faruk Çelik'e, memleketi Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Bölgesi'nde bakır madeni çıkarmak isteyen şirketin araçlarını engellemek amacıyla bölgede sabahlayan ve barikat kuran eylemcilere polisin müdahalesi soruldu. Cerattepe'deki olaylarla ilgili bilgisi olmadığını belirten Bakan Çelik, "Dün bakanlığın bütçesi vardı, gece 02.00'ye doğru bitti bütçemiz. Öteden beri tartışılan bir konu ama şu anda Antalya'da bulunuyoruz, Expo'nun güzelliğini Türkiye'ye yaşatsak daha isabetli olur diye düşünüyorum. Diğer konuları Ankara'da başka vesilelerle değerlendiririz" dedi.


"Yemek kokusu sorusu"


Bakan Çelik, Expo alanında Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen mimari tasarımlarıyla hazırlanan ve bölgesel yemeklerin sunulacağı restoranların yayacağı yemek kokusu için alınan önlemlere yönelik soruya ise önce çok şaşırdı. Bakan Çelik, "Yani bazen yemek kokularının da yabana atılır tarafı yoktur. Cezbetmesi gerekiyor ama onların çevresel anlamda bütün değerlendirmeler yapılıyordur, yapılacak. O yönüyle bir sorun olacağı kanaatinde değilim. Hava sirkülasyonu iyidir Antalya'nın" diye konuştu. 

 

ETİKETLER

faruk çelikartvincerattepebakır madenieylempolisjandarmamüdahaletazyikli subiber gazıçevrehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24