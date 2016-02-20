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Çevre

Davutoğlu'ndan Cerattepe açıklaması: Artvin'in yeşil dokusuna zarar gelirse tedbirleri alırız

Başbakan Davutoğlu, Cerattepe'teki madencilik faaliyetlerine karşı çevrecilerin sürdürdükleri direniş hakkında konuştu

20 Şubat 2016 22:10

Başbakan Davutoğlu, Ankara'da askeri servis aracına yapılan bombalı saldırının ardından Ankara Valiliği'nden brifing aldı. Brifingin ardından basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, bir gazetecininin Artvin Cerattepe'de çevrecilerin direnişi ile ilgili sorusu üzerine açıklama yaptı. Davutoğlu, maden faaliyetlerinde Artvin'in yeşil dokusuna zarar gelirse gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Artvin dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip, o dağların tepelerin korunması bizim için asli bir görevdir. 
Petrol ve maden bakımından zengin değiliz ama maden bakımından zenginiz. Çoğu zaman da 'bu madeni neden kullan mıyoruz?' eleştirisiyle karşılaşıyoruz.

Bu ülkeninin havasını, suyunu taşını koruyacağız. Aynı şekilde doğal kaynaklarını da kullanacağız. Yerin altındaki madeni çevreye zarar vermeden çıkarmak.
Hem çevreyi korumak hem doğal kaynakları değerlendirmek görevimiz.

Artvinde kapalı galeri sistemi kullanılacak, çevre zarar görmeyecek. Bütün tedbirlerden sonra Artvin'in yeşil dokusuna zarar gelirse tedbirleri alırız.''

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