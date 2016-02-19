Cengiz Holding'e bağlı maden şirketi 'yer tahsis izni' olmadan Cerattepe'de çalışmalara başlamış!

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkisinde halkın tepkisine rağmen polis ve asker eşliğinde şantiye kurmaya başlayan Cengiz Holding'e ait Eti Bakır A.Ş.'nin, "Yer tahsis izni" olmadan ormanda çalıştığı ortaya çıktı.Maden şirketi, bölge halkının tepkilerinden çekindiği için 'yer tahsis izni' işlemlerini geciktirdiği iddiasıyla Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’nü, Valiliğe şikayet etti. Artvin Valiliği de, Artvin Orman İşletme Müdürü Yusuf Soysal ile 4 görevli hakkında soruşturma açılması talimatını verdi. Bu sabahtan itibaren Cerattepe bölgesine basın mensuplarının girişine de izin verilmedi.

Cerattepe’ye önceki akşam malzemelerini ulaştıran ve dün sabahtan itibaren şantiye kurmaya başlayan Cengiz Holding'e ait Eti Bakır A.Ş.’nin, Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’nden 'yer tahsis izni'ni almadığı anlaşıldı. Maden şirketi ise, bölge halkının tepkisinden çekinen Artvin Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin 'Yer tahsis izni' işlemlerini geciktirdiğini ileri sürerek valiliğe şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Valilik, aralarında Artvin Orman İşletme Müdürü Yusuf Soysal ile şef ve orman mühendislerinin de yer aldığı 4 kişi hakkında soruşturma açılmasını istedi. Artvin Valisi Kemal Cirit imzalı soruşturma talebi yazısı, gereğinin yapılması için Orman Genel Müdürlüğü ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

Orman Bölge Müdürü doğruladı

Artvin Orman Bölge Müdürü Sedat Ecevit, maden şirketinin yer tahsis izninin geciktirildiği gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine Artvin Valiliği’nin Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri hakkında soruşturma talimatı verdiğini doğruladı. Ecevit, soruşturma için Orman Genel Müdürlüğü’nün müfettiş görevlendireceğini belirtti.

Şirkete 177 bin metrekare alanda izin verilecek

Artvin Orman Bölge Müdürü Sedat Ecevit, bölge halkının tepkileri ve olumsuz kış şartları nedeniyle keşif yapılamayan Cerattepe mevkisinde istenen yer tahsis izninin bugüne kadar verilemediğini hatırlattı. Ecevit, şirketin bildirilen koordinatlar çerçevesinde şantiye kurma çalışmalarının başladığını belirterek, "Bölgede şirkete ilk etapta maden araması için 77 bin, sonra da maden çıkarılması için 100 bin metrekare daha alan için yer tahsis izni verilecek" dedi.

Yeşil Artvin Derneği: Kanunsuz çalışıyorlar

Bu arada Yeşil Artvin Derneği, Orman İşletme Müdürlüğü’nce verilen 'yer tahsis izni' olmadan Kafkasör ormanlarında madencilik faaliyetine başlayan şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dernek ayrıca, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak orman tahsis izni olmadan çalışma yürüten firmayı şikayet etti.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan Cerattepe’nin kapılarının dış dünyaya kapatıldığını belirterek, "Bunların her şeyleri sözde açıktı. Aslında her işleri karanlık, kirli ve yasadışı. İşlerini gizli, saklı ve gözlerden uzak yapmaya çalışıyorlar. Cerattepe'ye iki tane uyduruk konteyner koydular diye oraya yerleşebileceklerini düşünüyorlar ama bunu yapamayacaklar" dedi.

Mahkeme Cerattepe keşfi için gün verdi

Yeşil Artvin Derneği’nin, Cerattepe’deki madencilik faaliyeti için dün yaptığı ‘Acil yürütmeyi durdurma’ talebine olumsuz yanıt veren Rize İdare Mahkemesi, bölgedeki madencik faaliyeti için verilen ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 8 ay önce açılan davada bilirkişi keşfi için 14 Mart tarihine gün verdi. Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın, 8 aydır bekledikleri keşif için mahkemeden gün aldıklarını belirterek, şimdi o keşif için hazırlanacaklarını ifade etti

Bölgeye giriş yasak

Cerattepe’de şantiye kurma çalışmalarının dün gazeteciler tarafından görüntülenmesinin ardından, Artvin Valiliği’nin aldığı karar gereği basının da bölgeye girmesi yasaklandı.

Cerattepe’deki şantiye bölgesine 3 kilometre mesafede barikatlarla yolu kapatan Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle basının da içeri alınmayacağını bildirdi. Bu arada Cerattepe bölgesi ile Mersivan Atabarı Kayak Merkezine çıkan yol da Atmaca mevkisinde polis tarafından kapatıldı. Kayak merkezine çıkmak isteyen vatandaşlara da izin verilmiyor.

Bergamalı Asteriks destek için Artvin’de

İzmir’in Bergama İlçesindeki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Asteriks lakaplı Oktay Konyar da destek için Artvin’e geldi. Cerattepe için mücadele edeceğini belirten Oktay Konyar şöyle dedi: "Devlet çok havalı dövüyor, öldürüyor, süründürüyor ve biber gazı sıkıyor. Ama ilk kez lastiği burada patlayacak. Evrensel insan haklarını iyi savunan, siyasi görüşü öteleyen bütün insanların ortak değerlerde birleştiği bir yapı burada var. Bu yapı devletin bütün kurumlarına meydan okuyacak bir yapı. Saldırısız ve şiddetsiz, suç işlemeden yaşam haklarını savunan bir halkla beraber olmaktan çok mutluyum."

Her akşam 5 dakika tencere tava ve ışıklı eylem

Artvin halkının Cerattepe’deki madencilik faaliyetlerine karşı tepkisi de devam ediyor. Artvinliler, her akşam saat 20.00’de evlerinin ışıklarını yakıp söndürüyor, pencere ve balkonlardan tencere tava çalarak protesto gerçekleştiriyor.

Kafkasör yaylası ve Cerattepe

Artvin’in Güneybatısındaki Kafkasör Yaylası ile Cerattepe ve Genya Mevkii 1250 metre yükseklikte yer alıyor. Turizm Merkezi olan Kafkasör Yaylası Karadeniz’in doğal yaşlı ormanlarını barındırıyor. 25’i endemik 2 bin çeşit bitki türü ile vaşak, karaca, boz ayı gibi yaban hayvanlarının yaşam alanı olan bölge, Türkiye’nin önemli yırtıcı kuş göç yollarının başında geliyor. Artvin’in içme suyu kaynaklarını da barındıran Kafkasör Yaylası görülmeye değer doğal güzelliklere sahip. Kafkasör Yaylası ve bitişiğindeki Hatila Milli Parkı madencilik faaliyetleri nedeniyle uzun süredir tehdit altında bulunuyor. Artvin’de son olarak sayıları 325’i bulan maden ruhsatı ile 176 baraj ve hidroelektrik santrali projelendirildi.