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Bakan Eroğlu güne polis müdahalesiyle başlayan Cerattepe için “CHP olayı büyütüyor” dedi

Cerattepe'de müdahale sırasında 10 kişi gözaltına alındı

17 Şubat 2016 09:28

Maden çalışmasını engellemek için protestoların yapıldığı Artvin Cerattepe'de gece nöbet tutan halka, polis bu sabah yeniden müdahale etti. Müdahale sırasında 10 kişi gözaltına alındı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin Artvin'de hezimete uğradığı için  Cerattepe olayını büyüttüğünü söyledi. 

Artvin Cerattepe'de bakır madeni açılmasına karşı tepki göstererek bir araya gelen ve gece de nöbet tutan binlerce kişiye sabah müdahale başladı. Radikal'de yer alan habere göre, polisin araçları çekmeye çalışmasıyla başlayan müdahalede her yer yine gaza boğuldu.

Cerattepe'de hukuken maden işletmesi için hiçbir hukuki yol kalmayınca ortaya yeni bir ÇED raporu çıkarıldığını belirten avukat Bedrettin Kalın bu rapor hakkında 8 aydır yürütmeyi durdurma kararı verilmediği bu durumda önceki durdurma kararının geçerli olduğunu belirtti.

Halen olay yerinde bulunan Kalın, bin 700 metrede bir metre karda direnişe devam ettiklerini söyledi. CNN Türk yayınında konuşan Kalın, mahkemenin bir-iki ay içerisinde keşif yapacağını ve bu olana kadar bölgeye girilmemesini istediğini, o zamana kadar maden şirketi girer ağaç keserse keşfin anlamının kalmayacağını söyledi. Kalın bu sabah iş araçları ile eylemcilerin araçlarının çekilmeye çalışıldığını belirtti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da bu sabah Artvin Valiliği önünde açlık grevine başladı. 

 

Yeni barikat kurdular

 

Halkın yolu kapatmak için bıraktığı araçlar, güvenlik güçleri tarafından çekiciyle kenara alındı, kamyonlar da vinç yardımıyla kaldırıldı.

Polisin araçları çekip yolu açarak ilerlemesi üzerine, direniş için bu kez yaklaşık 200 metre yukarıda taş, odun ve çöp tenekeleriyle barikatlar kurdu. Yaklaşık 300 kişilik grup, sabah saatlerinden itibaren "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak barikatın arkasında beklemeye başladı.

 

Bölgeye ek güvenlik gücü

 

Cerattepe yolunun açılması için 6 ilden gelen çevik kuvvet ekiplerine ek olarak bu sabah bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi geldi. Çevik kuvvete takviye olarak gelen polislerin yanı sıra Erzurum'dan da bir askeri birliğin olay yerine uzak bir bölgede konuşlanması dikkat çekti. Bu sevkiyatlarla birlikte sabah saatlerinde bölgedeki eylemcilerin araçlarının kaldırılmasına çalışıldı ve gazlı müdahale yaşandı.

 

10 kişi gözaltına alındı

 

Bianet’in haberine göre de Yeşil Artvin Derneği’nden Hasan Yüksel, dernek başkanı Neşe Karahan dahil yaklaşık 10 kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Yüksel, “Beş buçuktan beri müdahale var. Biber gazı nedeniyle evlerde olan çalılar ve odunlar yanmaya başladı” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uğur Bayraktutan da açlık grevine başladığını söyledi.  

 

Karahan'a Mandela benzetmesi

 

25 yıldır görev yapan Nur Neşe Karahan'ın gözaltına alınması kentteki tansiyonu daha da yükseltirken, ülkedeki ekoloji örgütlerinden bu gözaltıya sert tepki geldi. Ekoloji Kolektifinden Sinan Erensu Twitter hesabından Karahan'ın altın madeni karşıtı mücadelenin 25 yıllık önderi olduğunu belirterek; "Artvin'de Neşe Karahan'ı göz altına almak demek -teşbihi bağışlayın- Apartheid Güney Afrikası'nda Mandelayı içeri atmaktır, ters tepecektir", "Gözaltına alınan Neşe Karahan'a şirketin döktüğü diller, olmadı savurduğu tehditler, oynadığı ali cengiz oyunlar Artvin'den Rize'ye yol olur" dedi.

 

Çok sayıda kişi gazdan etkilendi

 

Polisin sıktığı biber gazı nedeniyle çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Gruptan atılan taşlar nedeniyle bazı polis memurları da yaralandı.  Grup Kafkasör Yaylasına doğru barikat kurarak çekilişini sürdürürken, polis ekipleri de yaylaya doğru ilerlemeye devam etti.

 

Veysel Eroğlu'ndan Cerattepe açıklaması :CHP olayı büyütüyor

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı birlikte kameraların karşısına geçti. Bakan Erdoğlu, Cerattepe'de maden işletmesine verilen alan için nasıl ÇED raporu verildiğini açıkladı. CHP'nin Artvin'de hezimete uğradığı için olayı büyüttüğünü söyledi. 

 

 

 

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