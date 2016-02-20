Artvin'e giriş-çıkışlar yasaklandı; Cerattepe için gelen eylemciler polis barikatıyla karşılaştı

Artvin Kafkasör Yaylası Cerattepe'deki Cengiz Holding'in madencilik faaliyetlerine karşı tepki eylemleri için Türkiye'nin çeşitli illerinden Artvin'e gelen grupların kente girişine izin verilmedi. Valilik, kente giriş ve çıkışlara yasak getirdi. Rize ve Erzurum yönünden kentte gelmek isteyen kişiler araçlarla yolda kaldı, uzun konvoylar oluştu. Polis ve jandarma, Hopa-Borçka karayolu Cankurtaran Mevkii'nde yolu ulaşıma kapattı. Asker barikatını aşmaya çalışan grup ile polis ve askerler arasında arbede çıktı.

DHA’dan Muhammet Kaçar ve Adem Güngör’ün haberine göre; Artvin Cerattepe’deki madencilik faaliyetlerine karşı tepki eylemleri için İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmit’in de aralarında olduğu çok sayıda ilden dün otobüslerle yola çıkan Artvinliler ve çevrecilerin, güzergah üzerindeki kentlerin giriş ve çıkışlarında durdurularak kimlik kontrolünden geçirildikleri ve bazı kişilerin gözaltına alındığı iddia edildi.

Otobüslerle bu sabah Artvin’in Hopa ile Borçka İlçesi arasındaki Cankurtaran Mevkii’ne ulaşan yaklaşık 1000 kişilik konvoyun önü çok sayıda polis ve askeri birlik tarafından kesildi. Bunun üzerine bir grup, polis ve asker barikatını aşarak otobüslerle geçmeye çalıştı. Bu sırada polis ve askerlerle çevreci gruplar arasında arbede çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın da aralarında bulunduğu kalabalığın Artvin’e girişine izin verilmedi.

Grup, 'Artvin halkının çevre ve yaşam hakkını destekliyoruz’ yazılı pankart açtı.

Maden protestosuna katılmak için bölgeye gelen ancak, Cankurtaran Mevkii’nde polis ve asker tarafından yol kesilerek geçmelerine izin verilmeyen grubun polislerle yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine bir grup, polis ve asker barikatını aşarak otobüslerle geçmeye çalıştı. Bu sırada polis ve askerlerle çevreci gruplar arasında arbede çıktı.

Polis kalabalığa biber gazı ve copla müdahale etti. Bu sırada yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle maske takmayan çok sayıda polis de biber gazından etkilendi.

Kente giriş-çıkışlara yasak

Artvin Valiliği, kente giriş ve çıkışlara yasak getirdi. Rize ve Erzurum yönünden kentte gelmek isteyen kişiler araçlarla yolda kaldı, uzun konvoylar oluştu.

Müdahalenin ardından çekilen grubun bölgedeki gergin bekleyişi sürüyor. TEMA Vakfı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu grup adına kısa açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, yolun kapatılmasının yasalara aykırı olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi.

Cenaze aracı yolda kaldı

Artvin Valiliği, kente giriş ve çıkışlara yasak getirdi. Rize ve Erzurum yönünden kentte gelmek isteyen kişiler araçlarla yolda kaldı, uzun konvoylar oluştu. Cankurtaran mevkiinde cenaze aracı ile yolda kalan bir grup da, askerlerin izin vermesi sonrasında yollarına devam etti.