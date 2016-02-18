Cerattepe'de ağaç kesimi başladı mı?

Artvin halkının Cengiz Holding’e ait maden çalışmasını engellemek için 2 gündür beklediği Cerattepe’ye polis ve asker takviyesi yapıldı. Tel örgülerin çekildiği bölgede ağaçların kesilmeye başlandığı ileri sürüldü.

DİHA’nın haberine göre, maden çalışmalarını protesto eden halk bugün Cerattepe’ye çıkmazken bölgeye çok sayıda asker ve polis takviyesi yapıldı. Konteynırların kurulduğu bölgede ağaçların kesilmeye başlandığı ileri sürüldü. Yeşil Artvin Derneği tarafından alınan karara göre, akşam saatlerinde Artvin merkezinde yürüyüş düzenlenecek ve esnafla görüşmeler yapılacak. Yarın ise Cerattepe'de halkın direnişi sürecek.

Maden inşa alanına giden yollar ise polis tarafından tutuluyor ve gazetecilerin dâhil bölgeye gidişleri engelleniyor.

Bakan Eroğlu güne polis müdahalesiyle başlayan Cerattepe için “CHP olayı büyütüyor” dedi

Cerattepe’de ne oluyor?