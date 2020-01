Ankara'daki 'Cerattepe' protestosuna polis müdahalesi; 10 gözaltı

Artvin'de bakır çıkarılmasını protesto etmek amacıyla toplanarak Ankara'daki Cengiz İnşaat önüne gelen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrası 4'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde bakır çıkarmak isteyen şirketi protesto etmek için toplanan grup, şirketin Çankaya Kader sokakta bulunan binasının bulunduğu sokağa geldi. Emniyet güçleri tarafından kalkanlarla önü kesilen grup, polis barikatının önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Geziden hatırla bizi her yıkımda karşına dikileceğiz", "Altınsız olur Artvinsiz olmaz" dövizleri açan grup, "Cerattepe geçilmez Artvin halkı yenilmez" sloganları atarak şirket önüne geldi. Emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi alarak grubun binaya yaklaşmasını engelledi.

Polislerin belirlediği yere gelerek, yapılan basın açıklamasında, "Bugün Artvin'de savaş yaşanıyor. Cerattepe'ye geçemeyeceksiniz. Bugün geçtiğiniz her noktaya binlerce Artvinli yığılacak her ağacın önüne yatacağız her arabanın önüne geçeceğiz. Cerattepe'ye çıksanız bile oradan elde ettiğiniz madeni asla taşıttırmayacağız. Her adımda önünüze geçeceğiz. Bu mücadelemiz devam edecek" denildi.

Yapılan açıklamanın ardından oturma eylemine geçen gruba polis biber gazı sıkarak kalkanlarla müdahale etti. Gazdan etkilenen grup sokağın aşağısına doğru ilerlerken, 4'ü bayan olmak üzere 10 kişi göz altına alındı. Göz altına alınan eylemciler doktor raporu için hastaneye sevk edildi.