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Çevre

Cerattepe direnişinden: Burası sadece bizim değil, kuşların, böceklerin de...

"Artvin halkının tamamen karşı olduğu bir konuda hükümetin bu kadar ısrarcı olması anlaşılabilir değil"

23 Şubat 2016 15:39

Artvin'in Kafkasör yaylası Cerattepe’de Cengiz Holding’in bölgede kurmak istediği maden işletmesine karşı çıkan ve yaptıkları eylemler sonucu polis ve jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan Artvin halkı ömürlerinde ilk defa biber gazıyla tanıştıklarını söyleyerek, “Artvin halkının tamamen karşı olduğu bir konuda hükümetin bu kadar ısrarcı olması anlaşılabilir değildir. Cerattepe sadece bizim değil orada yaşayan böceklerin, kuşların” dedi.

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre Alabalık köyünden İsrafil Subaşı; “İnsanları burada perişan ettiler. Cengiz midir nedir, bu küfürbazı alsınlar başımızdan” diye konuştu.

 

“Biber gazı ile tanıştık”

 

Hatice Nur Ersöz (08 Haber Müdürü ve Engelliler Dernek Başkanı): İlk defa biber gazı ile karşılaştık. Ne yapacağımızı bilemedik. Kendi memleketimizde, kendi vatanımızda düşmanla savaşır gibiydik. Gecenin üç buçuğunda üç yaşında çocuğu ile gelen aileden, köpeği ile gelen aileye kadar herkes oradaydı.

Ali Saraç (Esnaf): Cerattepe yaşam alanımız, nefes aldığımız ve doğup büyüdüğümüz yerdir. Ömrümüzde ilk defa biber gazı ile tanıştık. Plastik merminin ne olduğunu bilmezken sırtımdan 12 plastik mermi yedim. Herkes Artvin için kenetlendi.

Bilgehan Erdem (Öğretmen): ‘Maden yapılırsa Artvin yok olur’ diyor olmak bizim duygusal tepkimiz değil. Bilim insanlarının tespitidir. Ayrıca Rize İdare Mahkemesi’nin oluşturduğu bağımsız heyet tarafından da tespit edilmiş, mahkeme tutanaklarına geçmiş Yargıtay’ın onamasını beklediğimiz davanın gerekçesi de budur.

 

“25 yıldır izin vermedik”

 

Sercan Dede (Haziran Üyesi): Artvin halkının madenciye, yağmacıya karşı mücadelesi amansız bir şekilde sürüyor. Artvin halkının 25 senelik maden mücadelesi bir haftadır en yoğun günlerini yaşıyor. Artvin’de bir haftadır hükümet tarafından yaşatılan abluka var. Hükümet adeta savaşa gider bir yığınak yaptı. Ne pahasına olursa olsun direnmeye devam edeceğiz. Artvin halkının tamamen karşı olduğu bir konuda hükümetin bu kadar ısrarcı olması anlaşılabilir değildir. Nöbet barakamıza geri döneceğiz. Orada anılarımız var, anılarımıza sahip çıkacağız. Cerattepe sadece bizim değil orada yaşayan böceklerin, kuşların..

 

“İnsanları burada perişan ettiler”

 

İsrafil Subaşı (Alabalık köyünden): Cumhurbaşkanı da dahil bunlar hiç düşündüğümüz gibi değilmiş. Böyle bir şey olur mu? İnsanları burada perişan ettiler. Cengiz midir nedir, bu küfürbazı alsınlar başımızdan.

Erol Çağal (Artvin halkı): İstanbul deprem beklerken biz de ne zaman heyelan gelecek diye bekler olduk. Tabiat yok olursa Artvin’in üzerine çamur gelecektir. Ağaç olduğu halde heyelan geliyor. Ağaç olmazsa ne yaparız.

 

“Maden ‘ölüm’ demek”

 

Melek Hanım (Artvin halkından): Burada maden çalışması yapılması demek, ölüm demek. Burada yapılacak maden çalışması siyanür demek, su yok demek, Artvin yok olacak demektir. Biz dağı, taşı, kuşu, böceği, yaşamı seven insanlarız. Direnmeye devam edeceğiz.

Nurcan Ay Katırcı (Öğretmen): Ormanımızı, börtü böceği korumaya çalışıyoruz. Vatan sevgisi doğa sevgisidir. Ben bunu öğrencilerime böyle anlatıyorum. Buradaki herkes bunu çocuklarına böyle anlatıyor. Peki siz bunu çocuklarınıza nasıl anlatıyorsunuz. Halkın karşısına geçip copla, TOMA’yla gazla halka saldırıp ‘Ben vatanı savundum’ mu diyecekler.

 

“Şirket korunuyor”

 

Ayten İpek (Büfeci): Bize diyorlar ki ‘Yaptığınız, ettiğiniz yasal değil.’ Cengiz’in adamlarını korumak yasal mı? Bir şirket asker, polis ve TOMA ile korunuyor. Biz memleketimizi koruyoruz.

 

“Maden istemiyoruz”

 

Şaziye Dönmez (Artvin halkından): İstemiyoruz biz maden. Ha insan kesmişler ha ağaç kesmişler. Marjinal kim, ben miyim. Terörist kim bizler miyiz? Bizler ne marjinaliz ne teröristiz.

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