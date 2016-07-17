Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp'tan alınmaya başlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinden bir grup askerin İstanbul ve Ankara'da başlattığı darbe girişimi sonucunda İstanbul hayatını kaybeden cenazeleri yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Adli Tıp Kurumu'na gelen 99 cenazeden 90'ı yakınlarına teslim edildi. Kalan cenazelerden birinin kimliği belli değil. İstanbul ve Ankara'da gerçekeleşen darbe girişimi sırasında darbeye karşı çıkan 161 kişi hayatını kaybetti.

Adli Tıp'tan yapılan açıklamaya göre cenazelerden bir kişinin kimliği belirlenemedi. Hayatını kaybedenlerden birisinin Fas uyruklu olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği, yaralı sayısını 1081 olarak açıklarken 329 kişinin taburcu olduğunu duyurdu.

Soluğu boğaziçi köprüsünde aldı

Komşusu Muhammed Ambar'ın (35) olayların başlamasının ardından soluğu Boğaziçi Köprüsü'nde aldığını söyleyen Hikmet Yılmaz, "Keskin nişancılar tarafından göğsünden vurulmuş. Bahçelievler Belediyesi'nde çalışıyordu. Darbe girişimini protesto amaçlı girmişti" dedi. Devlet büyüklerine ve siyasi parti liderlerine birlik çağrısında bulunan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Sayın Devlet Bahçeli ve Kılıçdaroğlu bir araya gelsin idamı çıkarsın. Bunları cezaevinde dahi istemiyoruz. Derhal idam edilmelerini istiyoruz." diye konuştu. Saruhan'ın yakınları 'Allahüekber' ve "Dik dur reis bu millet seninle" sloganları attı.

"Köprüde öldürüldü"

Yeğeni Mehmet Ali Kılıç'ın daha 23 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Vedat Akbaş, "Dün akşam olaylar başladıktan sonra bir grup halk ile köprüye gitmiş. Yanındaki arkadaşının dediğine göre orada asker tarafından taranarak hayatını kaybetmiş. Daha 23 yaşında bir üniversite öğrencisiydi" ifadelerini kullandı.

2 çocuk babası inşaat işçisi de hayatını kaybetti

Evli ve 2 çocuk babası olan Burhan Öner'in (35) inşaat işçisi olduğunu söyleyen yakını Halil Bucak ise, bütün Türk milletine başsağlığı dileyerek, "Yaralı kardeşlerimize büyük geçmişler olsun. Milletçe hepimiz gerçekten çok büyük acı yaşıyoruz. Çok üzülüyoruz. Böyle bir şeyin olması gerçekten millet olarak hepimizin ciğerini yaraladı." dedi.

Hüdapar Üyesi bir grup da, Adli Tıp Kurumu önünde bir açıklama yaptı. Konuşmasına "bugün dünden daha iyiyiz" diyerek başlayan Abdulbari Çelik, "Kıyamete kadar Hz. Muhammed'in yoluna ve davasına sahip çıkan bütün müminlere selam olsun. Bugünümüz dünden daha iyidir. Biz bugün Müslümanlar olarak daha iyiyiz. Çünkü Allah Kur'an ezan ve memleket için onlarca kardeşlerimiz caniler tarafından bu milletin düşmanları tarafından katledilmiştir. Müslümanlar aziz ve hamid olan Allah'a iman ettiklerinden cesetlerinin üzerinden geçilmiştir" diye konuştu.

Molla Abdulbari Çelik'in sözü sık sık 'Allahüekber' sloganlarıyla kesildi.