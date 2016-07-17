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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çeçen lider Kadirov: Türkiye'nin Suriye'ye bakışında olumlu değişiklikler yaşandı; darbe girişimi bu yüzden olabilir

"Suriye'ye bakış açısındaki değişiklik batıya yönelik generallerin hoşuna gitmemiş olabilir"

17 Temmuz 2016 17:35

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Türkiye’deki askeri darbe girişiminin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın batıdan bağımsız politika sürdürmesiyle" ilgili olabileceğini öne sürdü. Daha önce "Vladimir Putin ne derse 'emredersiniz' derim, ben bir askerim" ifadelerini kullanana Kadirov, "Türkiye’nin Suriye’deki olaylara tavrının değişmesi ve Erdoğan’ın batıdan bağımsız politika yürütmesinin 'batıya bağlı' generallerin ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışmalarını provoke etmiş olabileceğini" ifade etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre, Kadırov, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye’de askeri darbe girişimi yapıldı. Darbeciler uçak da dahil olmak üzere askeri tekniği kullandılar. Ölü ve yaralılar var. İlk bilgiler Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti desteklediğini gösteriyor.

"Türkiye bizim yakın komşumuz, Türkiye ekonomik, kültür ve insani ilişkilerle sıkı bağımız olan bir ülke. Son zamanlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yürüttüğü sert politika sayesinde Türkiye ile iş ve diğer bağların güçlenmesine yönelik eğilim başladı.

"Ayrıca Türkiye’nin Suriye’deki olaylara bakış açısında da olumlu değişiklikler yaşandı. Bazı yorumlarda askeri darbe girişiminin askeriyenin Erdoğan’ın ülkeyi islamize etmesi ve Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurmaya çalışmasına karşı olmalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Bunun olaylara yüzeysel bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum.

"Galiba bu insanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının nereye uzandığını ve Erdoğan da dahil olmak üzere hiçbir gelişmiş politikacının böyle bir hedef edinemeyeceğini bilmiyorlar. İşin aslı Türk generaller siyasete karışmaya ve yönetimi dikte etmeye alışmışlar.

"Bu tür çabalar batıya yönelik askerlerden çıkmıştır. Erdoğan batıdan bağımsız politika izlemeye başladı. Bu batıya yönelik generallerin hoşuna gitmemiş olabilir. Biz birçok devrim gördük. Kendi deneyimlerimize dayanarak darbelerin ağır sonuçlara sebep olduğunu biliyoruz. Kardeş Türk halkına en kısa zamanda barışın ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz."

 

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