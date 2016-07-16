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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen cemaati: Darbenin karşısındayız, girişimi 'tuhaf ve ilginç' buluyoruz

"Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı olarak bu darbe girişimini net bir şekilde kınıyoruz"

16 Temmuz 2016 07:16

Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, darbe girişimine ilişkin resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. “Demokrasiye yapılacak her türlü darbenin karşısındayız” cümlesiyle başlayan açıklamada, darbe girişiminin 'tuhaf ve ilginç' bulunduğuna vurgu yapılırken, “Üç yıldan beri yaşanan cadı avına yeni bir boyut getirmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat verecektir” ifadeleri kullanıldı. 

Darbe girişiminden dolayı Yüksek Askeri Şûra'da tasfiye edilecek Fethullah Gülen cemaati bünyesindeki subayların suçlandığı sırada Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Demokrasiye yapılacak her türlü darbenin karşısındayız. Bir süreden beridir askıya alınmış demokrasimiz ne yazık ki bir kere daha derin bir yara almıştır. Demokrasilerde hükümetler seçimle gelir, seçimle giderler. Aksi asla düşünülemez.

Oldukça ‘tuhaf ve ilginç’ bulduğumuz bu darbe girişimi ne yazık ki üç yıldan beri yaşanan cadı avına yeni bir boyut getirmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat verecektir.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Hükümet yetkililerin bu darbe girişiminin daha ilk dakikalarından itibaren her zaman olduğu gibi Hizmet Hareketi’ni suçlaması bu endişemizi doğrular niteliktedir.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı olarak bu darbe girişimini net bir şekilde kınıyor, demokrasiye kast edecek her türlü girişimlere karşı olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz”

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