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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dursun Çiçek: Fethullah Gülen cemaatine yakın bir grubun girişimi, komuta kademesi desteklemez

CHP'nin asker kökenli vekili 'darbe girişimi'ne ilişkin açıklama yaptı

16 Temmuz 2016 04:17

CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek, ‘darbe girişimi’ne ilişkin yaptığı açıklamada kendisine ulaşan ilk bilgiler itibarıyla Fethullah Gülen cemaatine yakın bir grubun girişimi olduğunu ifade etti. Çiçek bunu koordineli ve TSK’nın komuta kademesince desteklenen bir darbe olamayacağını vurguladı.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Çiçek, geçmişte de Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı asker içinde yüzde 10’luk bir grup olduğunu kaydetti. Çiçek bu gruba ulusal - laik kesimlerce destek verilip verilmediği yönündeki soruya "Bundan şu anda emin olamadığını ancak zannetmediğini" yanıtını verdi.

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Dursun ÇiçekDarbeFethullah Gülen cemaatiCHP

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