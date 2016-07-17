Fransız Bakan: Darbe girişimi Erdoğan'a açık çek değildir



Dışişleri Bakanı Ayrault darbe girişimi sonrasında “Türkiye'de hukuk devletinin düzgün bir şekilde işlemesini istiyoruz” diye konuştu.

Fransız Bakan Ayrault, IŞİD'e karşı savaşta Türkiye'nin “güvenilirliğini” de sorguladığını söyledi. Son iki günde meydana gelen olayların bazı soru işaretleri doğurduğunu ifade eden Ayrault “Bir yanda güvenilirlik (sorusu) var, öbür tarafta şüphe unsuru var” diye konuştu. France 3 televizyonuna açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ayrault “Sorulan sorular var ve bunları soracağız. Türkiye bir yandan kısmen tutarlı, ama şüpheler de var. Bu konuda dürüst olalım” dedi. Jean-Marc Ayrault konuyu gelecek hafta Washington'da yapılacak IŞİD karşıtı koalisyonun toplantısında gündeme getireceğini belirtti.

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ darbe girişimi sonrasında gözaltına alınanların sayısının 6 bin civarında olduğunu belirterek "6 bini de geçecektir. Bunlarla ilgili adli süreç devam edecektir" demişti.

AB Komisyonu Üyesi Günther Oettinger de Erdoğan'ı başarısız darbe girişimini Türkiye'deki demokratik temel hakları daha da kısıtlamak için kullanmaması yönünde uyardı. Oettinger, Erdoğan'ın darbeyi Türkiye'deki demokratik temel hakları daha da kısıtlama yönünde kullanması halinde, Avrupa Birliği ve NATO'nun temsil ettiği değerlerden daha da uzaklaşacağını ifade etti. Oettinger bu durumda Erdoğan'ın “Her ne kadar iç siyasette kendi pozisyonunu güçlendirecek olsa da dış politikada kendisini tecrit edeceğini" vurguladı.