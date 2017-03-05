Cemil Barlas: Bir Alman ajanı için 4 tane vekil tren oldu ya…

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber’de program yapan Cemil Barlas, Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla ilgili başlayan tartışmaya katıldı.

Barlas, isim vermeden Yücel'in tutuklanmasının ardından başlayan tartışmada yer alan AKP’li vekillere Twitter hesabından ”Bir Alman ajanı için 4 tane vekil tren oldu ya…” eleştirisinde bulundu.

Ne olmuştu?

Tartışma, AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun tutuklanan gazeteci Yücel için "Deniz Yücel gazeteciden ziyade aktivist. Bundan bağımsız olarak tutuklama kararı çok sorunlu. Propaganda kavramı çok geniş yorumlanıyor” sözleriyle başladı.

Güneş gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Yeni Şafak yazarı Salih Tuna birlikte katıldığı Ülke TV’deki programda, AKP’li Yeneroğlu’nun gazeteci Yücel için paylaştığı tweeti eleştirmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve AKP milletvekili Aydın Ünal tartışmaya katılmış, Turgay Güler’e “Haşerat” demişti.

AKP’li Mustafa Şentop da Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla Yeneroğlu’na destek çıkmıştı.

AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, Twitter’dan paylaştığı mesajıyla Yeneroğlu’na destek çıkmıştı. AKP’li İyimaya, “Dava adamı, mihnet oklarını kaderin cilvesi olarak görür. M Yeneroğlu ve A Ünal kardeşlerim -eminim ki- tecrübe halelerini genişlettiler. Saygı” diye yazmıştı.