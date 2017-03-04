AKP’li Ünal’dan Güneş’in genel yayın yönetmeni Turgay Güler’e: Haşerat!

AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, hükümete yakınlığıyla bilinen Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler’e “Haşerat” dedi.

Güneş'in Yayın Yönetmeni ile AKP'li vekil arasında tartışma

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun “Deniz Yücel (Die Welt muhabiri) gazeteciden ziyade aktivist. Bundan bağımsız olarak tutuklama kararı çok sorunlu. Propaganda kavramı çok geniş yorumlanıyor” açıklamasına tepki göstermişti. Yahu bu sayın vekil PKK tetikçisi Deniz Yücel’in tutuklanmasına karşı çıkıyor. Tıpkı Kandil gibi, Merkel gibi” diyen Güler’e, Yeneroğlu’nun yanıtı "Aktivist kelimesini anlamaktan aciz terbiye yoksunu sözde gazetecilik yapıyor. Yücel de militan edasıyla gazetecilik yapıyordu. Farkın ne?” olmuştu.

AKP’li Ünal da “Haşerat” dediği Güler’e Twitter’dan şöyle seslendi:

“Haşerat, hayatı mücadeleyle geçmiş, 15 Temmuz yiğidi, Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na yaptığını, yarın da sana yapacak. Susmak kurtarmaz.”

Barlas ve Uğur'a 'hamam böceği' benzetmesi

Ünal, anayasa değişikliği teklifi oylaması sırasında Meclis'te kendini kürsüye kelepçeleyerek eylem yapan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında cinsiyetçi paylaşımlarda bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ve A Haber'de program yapan Cemil Barlas'ı "hamam böceği"ne benzetti.