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Güneş'in Yayın Yönetmeni ile AKP'li vekil arasında 'militan' tartışması: Siz oturduğunuz yerden çalıp oynarken!..

"At izi it izine karışmış, böyle bir şey..."

03 Mart 2017 15:39

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun “Deniz Yücel (Die Welt muhabiri) gazeteciden ziyade aktivist. Bundan bağımsız olarak tutuklama kararı çok sorunlu. Propaganda kavramı çok geniş yorumlanıyor” açıklamasına tepki gösterdi. “Yahu bu sayın vekil PKK tetikçisi Deniz Yücel’in tutuklanmasına karşı çıkıyor. Tıpkı Kandil gibi, Merkel gibi” diyen Güler’e, Yeneroğlu’nun yanıtı "Aktivist kelimesini anlamaktan aciz terbiye yoksunu sözde gazetecilik yapıyor. Yücel de militan edasıyla gazetecilik yapıyordu. Farkın ne?” oldu.

AKP'li vekilden gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasına eleştiri

Yeneroğlu ayrıca, “Siz oturduğunuz yerden çalıp oynarken ben uluslararası zeminde ülkemin meselelerini anlatmaya çalışıyor, bir de sizin gibilerle uğraşıyorum” ifadesini kullandı. 

Turgay Güler ise, Yeneroğlu'nun kendise yönelik 'militan' benzetmesi yaptığını iddia ederek "PKK tetikçisine sahip çıkıp Aktivist ilan ediyor. Bunun yanlış olduğunu söyleyen beni de terörist. At izi it izine karışmış böyle bir şey" görüşünü savundu. Güler, "Bu nasıl bir kibirdir. Ben çalıp oynuyormuşum, beyefendi çalışıyormuş. Yazık ki yazık" dedi.

Bunun üzerine Yeneroğlu, "aktivist" ifadesine açıklık getirdi. 
"Aktivist tarafsız olmayan,gazetecilik ahlakına aykırı hareket eden manasına gelir ingilizce ve almancada, yani militanlık yapana. Ama anlayana" paylaşımında bulunan Yeneroğlu, "Kaldı ki hiçbir konuda sizin gibi düşünmek zorunda değilim, ahlaki seviyenize de düşecek değilim. Hukukun diliyle konuşurum, sokağın değil" diye yazdı.

Yeneroğlu ayrıca, Güler'in "PKK tetikçisine sahip çıkıp Aktivist ilan ediyor. Bunun yanlış olduğunu söyleyen beni de terörist. At izi it izine karışmış böyle bir şey"  paylaşımı için de "sahtekarlık" yorumunda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Keşke daha dikkatli olabilseniz...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da daha sonra Turgay Güler ve Yeni Şafak yazarı Salih Tuna'yı etiketlediği paylaşımında Mustafa Yeneroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesindeki 'milletvekili' sayfasına yer verdi. Akış, paylaşımına "Keşke daha dikkatli olabilseniz, sözün şehveti" notunu düştü. Güler, bunun üzerine Akış'a "Sayın Başdanışman Şayet siz de bu vekilin tweetindeki gibi, PKK tetikçisi nin tutuklanmasını yanlış bulduysanız açıklayınız. Biz de bilelim" dedi. 

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Mustafa YeneroğluGüneş Gazetesi Yayın YönetmeniTurgay GülerAKP

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