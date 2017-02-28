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Medya

AKP'li vekilden gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasına eleştiri

"Propaganda kavramı geniş yorumlanmış gibi"

28 Şubat 2017 20:32

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını eleştirdi. Yeneroğlu, tutuklama kararına ilişkin açıklamasında "Propaganda kavramı geniş yorumlanmış gibi" dedi.

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in "terör propagandası ve halkı din ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da dpa'nın sorularını yanıtalayan Yeneroğlu, mahkeme kararına 'eleştirel' yaklaştığını söyledi. Yeneroğlu, "Detayları bilmeden, haberlere dayanarak, 'propaganda' kavramının geniş şekilde yorumlandığını söyleyebilirim" dedi.

Yeneroğlu, Deniz Yücel'in ise 'gazeteciden çok aktivist' olduğunu savundu. AKP İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, Yücel'in Türkiye hakkındaki haberlerinin "aşırı derecede çarpık" olduğu suçlamasında bulundu.

"Artık eski Türkiye yok"

Öte yandan, Meclis’te anayasa değişikliği görüşmelerde 2 vekili hastanelik ettiği ifade edilen AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de Yücel’in tutuklanmasına “Artık eski Türkiye yok” dedi.

2 haftalık gözaltı

Deniz Yücel 2 haftalık gözaltı süresinin sona ermesinin ardından dün hakim karşısına çıkarılmış ve cezaevine gönderilmişti. 43 yaşındaki Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığını bulunuyor.

 

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